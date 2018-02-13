Приморские рыбаки опасаются, что обновленный закон об аквакультуре уничтожит их небольшие компании

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об аквакультуре, которые закрепляют за предприятиями право перезаключения договора пользования рыбоводным участком без проведения торгов. Однако, нововведения касаются далеко не всех рыбаков, а приморцы опасаются нечестной конкуренции, сообщает ЕНВ.

Поправки на пленарном заседании Госдумы России представил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Законопроект касается разведения, выращивания анадромных видов рыб, которые воспроизводятся в пресной воде водных объектов Российской Федерации, затем мигрируют в море для нагула и возвращаются для нереста в места своего "рождения".

Согласно поправкам, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ранее занимались искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей) за счет собственных средств во внутренних водах Российской Федерации с использованием здания и находящихся в нем объектов рыбоводной инфраструктуры до вступления в силу Закона об аквакультуре получают право на заключение договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры лососевых без проведения торгов.

При этом, границы рыбоводного участка формируются в том водном объекте, в котором юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют выпуск лососей. Проще говоря, занимался разводом лососевой рыбы ранее – получи дополнительную акваторию в том же районе, минуя торги. Приморские рыбаки опасаются, что подобные поправки уничтожат их небольшие компании довольно быстро.

Напомним, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что поправки касаются уже существующих частных заводов, занимающихся искусственным воспроизводством, которые в рамках действующего законодательства не имеют право осуществлять промышленное изъятие. "Тот, кто захочет строить лососевые заводы, также получат рыбоводный участок, но через аукционы. И в этой части мы создаем равные условия. В противном случае все действующие заводы сейчас необходимо закрыть, и таким образом остановить деятельность лососевых предприятий на Дальнем Востоке", – сказал Илья Шестаков.

В Приморском крае выловом лосося в промышленных масштабах занимаются всего три компании: ООО "Тройка", "Акватехнологии" и "Единские промыслы". Заместитель директора ООО "Тройка" Юлия Беликова с одной стороны инициативу правительства поддерживает, с другой – опасается "нездоровой конкуренции": "С точки зрения получения рыбопромысловых участков без торгов, для нас такие поправки могли бы стать ощутимой помощью, в случае если бы такие участки выдавали рыбопромышленникам в районах приближенных к месту их текущего их промысла. В Приморском крае имеется особенность добычи горбуши. Необходимо понимать, что в нечетные, непромысловые годы лосося просто нет. Мы давно уже стремимся разводить рыбу самостоятельно, чтобы сгладить сезонность. Однако, с такой "подачей" как сейчас, законопроект может создать рыбопромышленникам нездоровую конкуренцию от рыборазводных предприятий. Ранее, хотя бы, каждый получал водный надел по торгам, основным условием которого было наличие завода и людей в районе, к которому прилегает РПУ. Сейчас может произойти так, что более сильная компания, ранее занимавшаяся разводом рыбы, получит рыбопромысловный участок без участия в аукционе и просто "выдавит" фирму много лет ведущую промысел на своей территории с рынка. Нами в этом усматривается ещё один механизм передела рыбного бизнеса", - прокомментировала Юлия Беликова.