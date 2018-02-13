Власти Приморья взялись за проблему угольного терминала в Находке

Пути решения проблемы загрязнения окружающей среды в результате открытой перевалки угля постарались найти в ходе рабочего визита в город Находку представители исполнительной и законодательной власти края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Разбираться на месте с ситуацией, ставшей причиной многочисленных жалоб жителей, в Находкинский городской округ приехали врио губернатора Андрей Тарасенко, вице-губернаторы Александр Костенко, Алексей Немков и Дмитрий Братыненко, руководитель профильного департамента Александр Коршенко. Парламентский корпус, который в поездке был представлен членами комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгением Зотовым и Вячеславом Дрожжиным, а также депутатами от Находки Русланом Маноконовым и Всеволодом Романовым, возглавлял председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

Свою работу на территории муниципального образования, население которого страдает от угольной пыли, представители власти начали с посещения производственных площадок местных стивидоров, занимающихся отгрузкой угля. Так, в порту Восточном делегации была продемонстрирована высокотехнологичная перевалка угля с использованием закрытого комплекса вагоноопрокидывателей. Специализированный угольный терминал здесь также оборудован очистными сооружениями и ветрозащитными установками, судопогрузочными машинами и системами орошения. Кроме того, портовики поделились планами по завершению строительства третьей очереди комплекса, дальнейшей модернизации существующих мощностей и, как результат перечисленных выше мероприятий, полному переходу на закрытый режим перегрузки угля уже к началу следующего года.

Также представители власти проинспектировали порт "Восточные ворота – Приморский завод", Находкинский морской торговый порт и другие угольные терминалы, которые осуществляют перевалку открытым способом в непосредственной близости от жилых микрорайонов. Большинство таких площадок оборудованы установками по пылеподавлению, однако эти меры по снижению негативных последствий перевалки угля признаны врио губернатора недостаточными и неэффективными.

"Сегодня Находка, которую я помню чистым, зеленым городом, превратилась в "город-шахтерск". Срочно принимайте меры по исправлению этой ситуации, устанавливайте дополнительное пылезащитное оборудование, в противном случае, ваша работа, согласно законодательству, может быть приостановлена на 90 суток, - обратился к стивидорам Андрей Тарасенко на совещании, состоявшемся по итогам поездки по угольным терминалам. - Если порт не готов к перевалке угля, он не должен этим заниматься. Нельзя тренироваться на людях. Хотите зарабатывать, делайте нормальный перевалочный комплекс".

Портовикам предложено в десятидневный срок подписать с администрацией края соглашения о реализации до конца 2018 года конкретных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В них должны быть зафиксированы обязательства, которые возьмут на себя стивидорные компании по дооснащению своих терминалов защитным оборудованием, а также сроки выполнения таких работ.

Намерены власти прибегнуть и к законодательным рычагам урегулирования проблемы угольной пыли. Как отметил в ходе совещания Александр Ролик, в прошлом году на основании обращений жителей Находки и других населенных пунктов края парламентариями был разработан и принят краевой закон "Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края". Он направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и предусматривает ряд мер, направленных на обеспечение экологической безопасности. В частности, в соответствии со статьей 4 данного закона администрация края вправе вводить на территории Приморья дополнительные экологические требования охраны атмосферного воздуха с учетом результатов его мониторинга.

"Мы считаем, что в сегодняшних условиях нам необходимо реализовать те полномочия, которые определены краевым законом. Для этого в Находкинском городском округе, во-первых, нужно обеспечить проведение государственного мониторинга атмосферного воздуха. А затем на основании его результатов нормативным правовым актом Приморского края установить дополнительные обязательные условия и ограничения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях исключения загрязнения окружающей среды при открытой перегрузке на морские суда пылящих навалочных грузов", - озвучил позицию своих коллег спикер краевого парламента. При этом он отметил, что полномочия по введению дополнительных экологических требований реализованы в ряде субъектов РФ, в том числе в Москве, и подтверждены соответствующий судебной практикой.

Закон "Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края" является отправной точкой для дальнейшего развития нормативной базы края, призванной обеспечить соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду. Однако чтобы справиться с проблемой загрязнения угольной пылью, необходимо сделать шаги и по совершенствованию федерального законодательства. В частности, закрепить в законе о морских портах РФ требование об оборудовании вновь строящихся морских терминалов закрытыми зонами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, исключающим вынос пыли во внешнюю среду, а также о дооборудовании действующих терминалов в соответствии с новыми требованиями. С такой инициативой выступили в июне прошлого года депутаты Государственной Думы от Приморья, получившие от своих избирателей жалобы на угольную пыль. Однако по решению профильного комитета данный законопроект был возвращен субъекту права законодательной инициативы по причине отсутствия заключения Правительства РФ.

"Сейчас эти поправки рассматриваются правительством. Со своей стороны мы также обратим внимание федеральных коллег на необходимость скорейшего урегулирования этих вопросов на федеральном уровне, направив соответствующее обращение в их адрес от Законодательного Собрания края", - отметил Александр Ролик.

На ближайшем заседании профильного комитета, по словам Александра Ролика, депутаты намерены обсудить проблему комплексно и взвешенно: "С одной стороны мы видим, что в работе угольных терминалов есть нарушения экологических требований, что они наносят ущерб окружающей среде, а для жителей Находки и других портовых населенных пунктов края создают некомфортные условия проживания. В то же время, мы понимаем, что на предприятиях по перевалке угля трудятся тысячи приморцев. Поэтому задача органов власти – создать такие условия, чтобы и хозяйствующие субъекты стабильно работали, выплачивая своим коллективам заработную плату, и население края чувствовало себя в этих условиях безопасно".