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Экономика

12 февраля 2018, 14:10
Объем контейнерных перевозок по Дальневосточной железной дороге в январе увеличился на 5%

Объем контейнерных перевозок по Дальневосточной железной дороге в январе увеличился на 5%

Январь этого года для данного сегмента ж/д перевозок стал успешнее предыдущего

Со станций Дальневосточной магистрали в первом месяце 2018 года было отправлено 188 контейнерных поездов, что на 5% превышает соответствующий показатель прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Владивостокского филиала "РЖД".

Специалисты Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания отмечают, что спрос на услугу по отправке грузов в поездах по специализированному расписанию продолжает расти. Каждый день на железнодорожных станциях магистрали в среднем формируется 10 подобных составов.

В настоящее время на дороге действует 14 договоров на оказание услуги по перевозке грузов по графику. Организация движения грузов в поездах с фиксированным временем отправления и прибытия осуществляется по более 50 направлениям.

Помимо сегмента контейнерных перевозок, по твердому графику в январе 2018 года отправлено 92 поезда по основным угольным маршрутам.

Грузовые перевозки по специализированному расписанию позволяют снизить затраты на организацию и обеспечение перевозок на большинстве направлений за счет повышения эффективности использования подвижного состава. Помимо этого, данная услуга направлена на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт благодаря повышению качества обслуживания грузовладельцев и операторов.

Метки: грузы, ДВЖД, контейнеры, перевозки, статистика

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