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Китай

12 февраля 2018, 13:30
Китай вводит ограничения на привлечение иностранного капитала в ряд отраслей

Китай вводит ограничение на привлечение иностранного капитала в ряд отраслей

В перечень вошли сфера недвижимости, гостиничный бизнес, кинотеатры, индустрия развлечений, спортклубы и инвестиционные фонды

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) в минувшее воскресенье опубликовала полный перечень экономических сфер, куда правительство намерено ограничить приток зарубежных инвестиций. Власти страны установят ограничения на сделки, связанные с инвестированием в недвижимость, строительство и работу гостиниц, кинотеатров, развлекательных заведений и спортивных клубов, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

В этот список также вошли предприятия оборонной промышленности, объекты гидроинфраструктуры и средства массовой информации. Более жесткие ограничения будут также применяться к фондам прямых инвестиций, которые не финансируют реальный сектор экономики.

Данный нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта, об этом также сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформам КНР. Соответствующее заявление ведомство разместило на своей странице в сети поздно вечером в воскресенье.

Согласно новым правилам, китайские компании обязаны сообщать о любых зарубежных сделках, предполагающие инвестиции более 300 миллионов долларов США. Если речь идет о секторах экономики, попавшие в перечень NDRC, то такие сделки могут проводиться только с одобрения уполномоченных органов.

В последнее время валютные резервы Китая выросли на фоне ослабления доллара США и ужесточения контроля над капиталом. Согласно недавним данным Народного банка Китая, валютные запасы выросли с 21,5 млрд. до 3,16 трлн. долл. США в январе, что является самым высоким показателем с октября 2016 года.

Проект НПА, направленный на ужесточение контроля над зарубежными инвестициями в некоторые отрасли Национальная комиссия опубликовала еще в ноябре. Данный акт также упрощает процесс утверждения смет для отечественных компаний, желающих инвестировать более 500 миллионов долларов США за рубеж. "Настоящий документ был разработан в целях улучшения надзора, защиты национальной безопасности и поддержки здорового развития исходящих инвестиций", - отмечали в Национальной комиссии по развитию и реформам в прошлом году.

Отметим, что нынешний перечень отраслей, подпадающих под ограничения – не окончательный. Полный список NDRC обещала опубликовать позднее. В то же время, ограничения уже влияют на китайский экономический сектор за рубежом. Отдельные данные Thomson Reuters показали, что слияния и поглощения китайских компаний в США упали почти на 80% до 13,9 млрд. долларов США за первые 10 месяцев прошлого года.

Метки: инвестиции, КНР, ограничения, регулирование

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