Владимир Путин: Не стоит сравнивать Владивосток с Красноярском

В ходе совещания по вопросу подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, президент России Владимир Путин посоветовал замминистра транспорта России Николаю Асаулу не сравнивать Красноярск с Владивостоком, сообщает ЕНВ.

Отчитываясь о ходе подготовки транспортной инфраструктуры к универсиаде, Николай Асаул напомнил президенту о поручении строительства железнодорожной ветки к аэропорту Емельяново. Замминистра транспорта России высказал сомнения в целесообразности строительства аэроэкспресса, приведя в пример неудачный опыт эксплуатации подобных проектов аэроэкспрессов в Казани и во Владивостоке, Кневичи, где загрузка этих веток недостаточная. Владимир Путин посоветовал не сравнивать Красноярск и Владивосток, акцентировав внимание Асаула на различающемся числе жителей этих городов. В частности, президент посоветовал Красноярску не отказываться от аэроэкспресса, отмечая, что столица будущей универсиады считается "миллионником", в то время, как Владивосток - город небольшой.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В рамках Универсиады-2019 будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, кёрлинг. Медальные комплекты будут также разыграны в трёх видах дополнительной спортивной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

"По транспорту все по плану, аэропорт введен. В настоящее время ведем обустройство пункта пропуска. Заключен государственный контракт. По вашему поручению изысканы средства из федерального бюджета, из резервного фонда. Завершаем обустройство пункта пропуска к августу 2018 года. Там никаких вопросов, замечаний нет. По закупке подвижного состава. Определены источники финансирования – 50/50: 600 миллионов – из федерального бюджета и 600 миллионов – из бюджета Красноярского края. Соответственно, на данные денежные средства будет произведена закупка автобусов. Порядка 150 автобусов будет приобретено и 74 автобуса будет арендовано. Также давалось поручение о целесообразности строительства железнодорожной ветки к аэропорту Емельяново. С учетом опыта эксплуатации подобных проектов аэроэкспрессов в Казани и во Владивостоке, Кневичи, где загрузка этих веток недостаточная, принято решение о нецелесообразности на данном этапе сооружения данного объекта. Объекты улично-дорожной сети, как уже губернатором отмечено, ведутся по плану, средства федерального бюджета доводятся, соглашения с Федеральным дорожным агентством заключены, объекты будут введены в эксплуатацию в текущем году", - разказал Николай Асаулу.

"Во Владивостоке сколько людей живет? В Красноярске – больше миллиона, поэтому надо посмотреть. Нельзя сравнивать с Владивостоком Красноярск, по загрузке я имею в виду. Миллионник. Я ни на чем не настаиваю, но прошу вас вернуться к этому еще раз, посмотреть", - сказал ему в ответ Владимир Путин.

Напомним, аэроэкспресс, введённый в эксплуатацию перед саммитом АТЭС, оказался нерентабельным и покинул столицу Приморья в 2015 году. Вагоны были перекрашены в цвета "РЖД" и переданы в распоряжение ОАО "Экспресс Приморья". Благодаря этому маршрут электрички в аэропорт Кневичи удалось сохранить.