Соединенный Штаты отреагировали на межкорейский диалог, проведенный во время ОИ-2018

Вице-президент США Майк Пенс на минувших выходных заявил, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония полностью согласны с тем, что Северная Корея должна отказаться от своей программы ядерного вооружения, даже в условиях, когда две Кореи углубили свои дипломатические связи на Зимних Олимпийских играх, сообщает ЕНВ.

"Между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией нет споров по поводу необходимости продолжать экономическую и дипломатическую изоляцию КНДР, пока Пхеньян не откажется от своих ядерной и ракетной программ", - сказал Пенс журналистам во время его визита в Южную Корею, где недавно стартовали Олимпийские игры.

В прошлом месяце пресс-служба Белого дома сообщила, что Пенс примет участие в открытии Зимних Олимпийских игр. Цель визита американская президентская администрация также не скрывала – противостоять "любым попыткам" Северной Кореи "захватить" Игры своей пропагандистской кампанией.

На церемонии южнокорейцы и северокорейцы прошли под единым флагом. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал это "очень эмоциональным моментом", от которого у него прошли "мурашки по коже".

Источники "Рейтерс" в администрации Белого Дома рассказали изданию, что Майк Пенс и президент Южной Кореи Мун Джэин на выходных обсудили вопросы усиления санкций. По информации информированных источников, вице-президент США и глава Республики Корея не обсуждали вопрос о приглашении северокорейской стороны, адресованное южнокорейскому лидеру.

По пути в Азию на прошлой неделе вице-президент США заявил журналистам, что не ищет прямых переговоров с северокорейскими официальными лицами, при этом, он отметил: "мы посмотрим, что будет происходить".

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отмечает, что реакция руководства США на события, происходящие на Корейском полуострове, является отражением конфликта интересов. "С одной стороны, начало диалога о межкорейском согласии является делом государственной важности, как для руководителей Северной Кореи, так и для президентской администрации Юга. С другой стороны, есть давно согласованная позиция союзников в регионе и доминирование США, которое, похоже, сдает свои позиции, и в Белом Доме это понимают", - заключила эксперт.