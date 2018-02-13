Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

12 февраля 2018, 12:30
Соединенный Штаты отреагировали на межкорейский диалог, проведенный во время ОИ-2018

Соединенный Штаты отреагировали на межкорейский диалог, проведенный во время ОИ-2018

На фоне потепления отношений между Кореями вице-президент США говорит о том, что союзники придерживаются единой линии поведения в отношении КНДР

Вице-президент США Майк Пенс на минувших выходных заявил, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония полностью согласны с тем, что Северная Корея должна отказаться от своей программы ядерного вооружения, даже в условиях, когда две Кореи углубили свои дипломатические связи на Зимних Олимпийских играх, сообщает ЕНВ.

"Между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией нет споров по поводу необходимости продолжать экономическую и дипломатическую изоляцию КНДР, пока Пхеньян не откажется от своих ядерной и ракетной программ", - сказал Пенс журналистам во время его визита в Южную Корею, где недавно стартовали Олимпийские игры.

В прошлом месяце пресс-служба Белого дома сообщила, что Пенс примет участие в открытии Зимних Олимпийских игр. Цель визита американская президентская администрация также не скрывала – противостоять "любым попыткам" Северной Кореи "захватить" Игры своей пропагандистской кампанией.

На церемонии южнокорейцы и северокорейцы прошли под единым флагом. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал это "очень эмоциональным моментом", от которого у него прошли "мурашки по коже".

Источники "Рейтерс" в администрации Белого Дома рассказали изданию, что Майк Пенс и президент Южной Кореи Мун Джэин на выходных обсудили вопросы усиления санкций. По информации информированных источников, вице-президент США и глава Республики Корея не обсуждали вопрос о приглашении северокорейской стороны, адресованное южнокорейскому лидеру.

По пути в Азию на прошлой неделе вице-президент США заявил журналистам, что не ищет прямых переговоров с северокорейскими официальными лицами, при этом, он отметил: "мы посмотрим, что будет происходить".

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отмечает, что реакция руководства США на события, происходящие на Корейском полуострове, является отражением конфликта интересов. "С одной стороны, начало диалога о межкорейском согласии является делом государственной важности, как для руководителей Северной Кореи, так и для президентской администрации Юга. С другой стороны, есть давно согласованная позиция союзников в регионе и доминирование США, которое, похоже, сдает свои позиции, и в Белом Доме это понимают", - заключила эксперт.

Метки: Олимпиада, США, Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие ОлимпиадыВ южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие Олимпиады
10 февраля 2018, 12:30
92 сборные примут участие в главных зимних стартах четырехлетия
Аэропорт острова Чеджу возобновил работу после сильного снегопадаАэропорт острова Чеджу возобновил работу после сильного снегопада
08 февраля 2018, 15:20
Аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов на два часа
И.о. руководителя Samsung Ли Джэ Ён освобожден из-под стражи решением судаИ.о. руководителя Samsung Ли Джэ Ён освобожден из-под стражи решением суда
06 февраля 2018, 19:30
Ли Джэ Ён ранее был приговорен к пяти годам лишения свободы

Последние новости

В Приморье бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за получение взяток от лесозаготовителейВ Приморье бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за получение взяток от лесозаготовителей
вчера, 21:30
В ходе следствия фигурант признал вину
Завод по выращиванию и обработке аквакультуры появится во ВладивостокеЗавод по выращиванию и обработке аквакультуры появится во Владивостоке
вчера, 20:20
Для работников предприятия будет возведено общежитие и столовая
Расписание электропоездов в аэропорт поменяется с 13 февраляРасписание электропоездов в аэропорт поменяется с 13 февраля
вчера, 19:50
Стоимость проезда не поменяется

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+