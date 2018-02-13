Авиакатастрофа в Подмосковье: версии крушения Ан-148

В воскресенье в Подмосковье разбился пассажирский Ан-148, никто из находившихся на борту не выжил. Следователи проверяют различные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета. В рамках уголовного дела проводятся обыски в компании "Саратовские авиалинии",сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

Главное, на что обращают внимание опрошенные эксперты, большой разброс обломков Ан-148. Возможно, причиной этого стало то, что самолет, на борту которого находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа), начал разрушаться еще в воздухе.

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" вылетел в воскресенье, 11 февраля, в 14:21 из аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области. На борту воздушного судна, летевшего рейсом 6W703, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Через несколько минут после взлета пропала связь с экипажем, самолет исчез с экрана радара диспетчерской службы. Вскоре обломки Ан-148 были обнаружены недалеко от деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

В Домодедово был создан оперативный штаб, в который вошли представители МЧС, Росавиации, МВД и СКР. Место падения самолета обнаружили с воздуха: в поисковой операции участвовали два вертолета Ми-8. Спустя полтора часа первые спасатели прибыли на место происшествия. В МЧС РБК рассказали, что обломки Ан-148 разлетелись в радиусе километра. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что выживших в авиакатастрофе нет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). СКР отправил на место криминалистов с опытом расследования авиакатастроф. Представители комитета работают в аэропортах Саратова, Орска, Оренбурга и в столичном Домодедово, где изучают документацию и опрашивают персонал, отвечающий за техническую подготовку самолета. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка работы диспетчерских служб.

Сотрудники СКР анализируют погодные условия, человеческий фактор, а также техническое состояние самолета как возможные причины катастрофы.

Метеорологические условия в районе Домодедово предполагали обледенение воздушного судна; следствию предстоит выяснить, проводили ли наземную противообледенительную обработку судна.

Источник РБК в технической службе аэропорта рассказал, что решениеобрабатывать или нет самолет жидкостью принимает сам командир. "Зачастую, чтобы сэкономить время, экипаж отказывается от этой процедуры", - рассказал источник. В условиях, когда происходит обледенение плоскости и механизации крыла, у самолета меняются аэродинамические характеристики, сообщил собеседник. "Полет в условиях обледенения требует особых навыков экипажа", - добавил он.

Одной из первых версий был отказ двигателя, но выяснилось, что двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. "Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю", - отметил собеседник. На месте была обнаружена воронка глубиной 2,5 м, добавил источник. По его словам, "осмотр двигателя и элементов механизмами крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе".

Авиаэксперты рассказали о первых версиях причин авиакатастрофы. Судя по разбросу обломков, борт, скорее всего, начал разрушаться еще в воздухе — это могло произойти в том числе из-за "усталостного разрушения", сказал РБК заслуженный летчик-испытатель ЛИИ им. Громова Владимир Бирюков. Такого рода авария вполне могла случиться даже с самолетом, который эксплуатируется всего восемь лет: "При изготовлении какой-то детали силовой конструкции могла возникнуть микротрещина, которая впоследствии стала больше. Внешним осмотром ее не заметишь, аппаратурой системы контроля, которая используется при ежедневной эксплуатации, ее тоже сложно выявить", - сказал Бирюков. По его словам, нарушение периодичности замены масла на этом самолете, выявленное незадолго до катастрофы Ространснадзором, едва ли могло привести к разрушению борта в воздухе.

"Обломки упали некомпактно, их разброс - более полутора километров. Это указывает на то, что самолет начал разрушаться в воздухе. Скорее всего, это либо столкновение с чем-то, либо взрыв", - заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник. По его мнению, не стоит сбрасывать со счетов версию теракта.

​То, что экипаж не доложил о каких-либо неприятностях на борту и не запросил экстренной посадки, может говорить о том, что всё произошло мгновенно, рассуждает заслуженный пилот России Владимир Романенко. При этом пилоты могли успеть понять, что происходит нештатная ситуация, но не смогли сориентироваться и сообщить о ней.

Специалисты Ространснадзора в 2015 году выявили нарушение, которое допустили в компании "Саратовские авиалинии", - при эксплуатации разбившегося в Раменском самолета Ан-148-100В № RA-61704 не соблюдалась периодичность замены масла в редукторах и периодичность промывки фильтра воздушного стартера.