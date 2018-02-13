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Политика

12 февраля 2018, 11:10
Новый вице-губернатор занял кресло в администрации Приморья

Новый вице-губернатор занял кресло в администрации Приморья

О назначении было объявлено в ходе планировочного совещания

В ходе планировочного совещания, которое прошло сегодня, 12 февраля, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко объявил о назначении нового вице-губернатора, сообщает ЕНВ.

Должность заместителя – руководителя аппарата краевой Администрации занял Андрей Ларин. Новый вице-губернатор будет курировать работу департаментов госслужбы и кадров, организационной работы, государственного заказа, бюджетного учета, информатизации и телекоммуникаций, административного департамента, архивного отдела и отдела охраны труда. Кроме того, Андрей Ларин возглавит аппарат администрации Приморского края. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

Андрей Ларин родился 28 сентября 1980 года в городе Белая Церковь Киевской области Украинской ССР. В 2002 году окончил Военный университет в Москве с красным дипломом. С 1997 проходил службу в вооруженных силах РФ.

С 3 ноября 2015 года по 8 февраля 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ФГУП "Росморпорт".

Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Метки: вице-губернатор, назначение

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