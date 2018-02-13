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Общество

12 февраля 2018, 11:30
Почта России открыла пункт выдачи мелких пакетов во Владивостоке
Почта России открыла пункт выдачи мелких пакетов во Владивостоке

Почта России открыла пункт выдачи мелких пакетов во Владивостоке

Вес такого заказа не превышает 2 кг

Во Владивостоке заработал пункт выдачи мелких пакетов Почты России. Теперь клиенты могут получить регистрируемые почтовые отправления из зарубежных интернет-магазинов, не требующие оплаты, ежедневно и без очереди, сообщает ЕНВ.

Пункт выдачи находится по адресу: 690014, Владивосток, ул. Достоевского, дом 4 а, цокольный этаж (напротив ВГУЭС), он работает с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных.

Чтобы получить отправление в этом пункте, нужно при оформлении покупки на сайте магазина указать свою фамилию и адрес пункта выдачи Почты России.

"Для оперативного оповещения получателей в тестовом режиме почтовые работники будут информировать о возможности забрать мелкий пакет в пункте выдачи. Если этот пункт выдачи будет востребован клиентами, мы будем открывать новые подобные пункты в других городах края", – рассказала заместитель директора по операционному управлению Приморского филиала Почты России Елена Шандова.

Отметим, здесь можно получить уже оплаченные заказы, пересылаемые мелкими пакетами. Вес такого заказа не превышает 2 кг, размер его упаковки не более 14(в) х 40(д) х23(ш) см.

Метки: почта России

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