Первый сезон реалити-шоу "Вкус Лжи" проходит во Владивостоке

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" объявил о запуске нового телевизионного реалити-шоу "Вкус Лжи". Участниками нового проекта являются один неженатый молодой человек и пять девушек, каждая из которых утверждает, что она не замужем. В действительности, лишь одна из них говорит правду. Задача молодого человека - угадать, кто ему лжет, а кто - абсолютно честен, сообщает ЕНВ.

Согласно сценарию телешоу, все пять девушек готовятся к встрече с молодым человеком. Пытаясь произвести на него впечатление и притупить его бдительность, они идут в итальянский салон красоты, где стилисты делают им макияж и прическу, одевают в вечерние наряды и подбирают украшения.

Далее девушки встречаются с холостяком и отвечают на его каверзные вопросы. После общения с участницами "Вкуса Лжи", молодой человек анализирует разговор с каждой из них и, опираясь на факты, вербальные и невербальные посылы и интуицию, решает, кто же из девушек не замужем.

В случае, если молодой человек сделает правильный выбор и угадает, кто из девушек говорил ему чистую правду, он становится победителем и получает главный приз проекта. Если же он ошибается и выбирает замужнюю даму, то призы от организаторов и спонсоров проекта уходят именно к ней. Партнерами реалити-шоу выступили брэнд модной одежды KVAY, итальянский салон красоты и SPA "Aldo Coppola", ресторан "Пятый Океан", ресторан японской кухни Izakaya EN, сетевое издание "Ежедневные новости Владивостока", телеканал "ПРИМ 24".

"Ложь окружает нас везде и всегда, – отмечает директор ЦСИ "Чёрный куб", продюсер реалити-шоу "Вкус Лжи" Юрий Коломейцев. – Люди обманывают осознанно и бессознательно, во имя высоких и самых низменных целей, активно или пассивно. Вопрос остаётся открытым: ложь – во благо или во вред? Мы запускаем правдивое реалити-шоу о любви, где все друг друга пытаются обмануть".

В настоящее время продолжаются съемки первого сезона "Вкуса Лжи". На данный момент организаторы выпустили небольшой "тизер" (см. ниже, - прим. ред.) с комментариями участников проекта, в котором отражена основная суть реалити-шоу. Отметим, что премьера нового ТВ-проекта вскоре состоится на телеканале "ПРИМ 24".