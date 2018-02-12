Морская пехота ТОФ проводит учения на Камчатке

Накануне, в соответствии с планом боевой подготовки, в ходе полевого выхода морские пехотинцы провели вождение боевых машин пехоты, бронетранспортёров и танков. Экипажи новых бронетранспортёров БТР-82А, которые проходят опытную эксплуатацию в бригаде, обеспечили огневую поддержку подразделений морпехов в ходе тактической тренировки на местности, а затем выполнили стрельбу с места и в движении по мишеням различной сложности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Экипажи танков Т-80БВ, принятых на вооружение морскими пехотинцами ТОФ в декабре прошлого года, также провели занятия по вождению боевых машин, а позднее осуществили пристрелку вооружения танков.

Объективный контроль над точностью выполнения боевых упражнений обеспечивают беспилотные летательные аппараты "Орлан-10". Всего к выполнению практических задач на полигоне привлечено около 600 морских пехотинцев и 100 единиц техники.