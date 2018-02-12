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Общество

11 февраля 2018, 15:10
Tele2 за прошедший год увеличил число абонентов в Приморье почти на 30%

Tele2 за прошедший год увеличил число абонентов в Приморье почти на 30%

Руководители сотового оператора подвели итоги работы компании в регионе

9 февраля состоялся пресс-ланч с директором по операциям Tele2 Дмитрием Лопатухиным. По итогам 2017 года бренд Tele2 достиг неплохих результатов. Так, число новых абонентов на рынке мобильной связи в регионе достигло почти 30%, сообщает ЕНВ.

На встрече с журналистами были подняты вопросы, касающиеся новых продуктов, внедрённых в 2017 году. В частности, речь шла о партнёрстве с различными операторами такси и интернет-магазинами.

Tele2 стал предлагать сотрудничество компаниям малого и среднего бизнеса и, таким образом, увеличил прибыль от корпоративного сегмента почти в семь раз. Причем, крупные компании также включились в сотрудничество с оператором. Среди действующих корпоративных клиентов - "Аэрофлот" и ВТБ.

"Нынешнее общество старается делать выбор в пользу быстрого интернета и качественной голосовой связи. Большая часть трафика мобильных сетей приходится на 4G, поэтому приморцы чаще выбирают именно эту сеть, а не какие-либо другие виды связи. По оценкам специалистов, через пару лет Приморский край на 60% перейдёт на пользование услугами нашей компании", - заявил Дмитрий Лопатухин.

В планах компании на 2018 год – активное развитие скоростного мобильного интернета на периферии, в малых населенных пунктах. Кроме того, Tele2 сделает акцент на ёмкостном развитии сетей 4G: там, где спрос услуг передачи данных повышенный, установят дополнительные базовые станции.

Tele2 продолжит модернизировать базовые станции, расширит покрытие сети 4G во Владивостоке. В коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения будет запущена во втором квартале 2018 года. Для модернизации сети Tele2 использует современное оборудование компании Ericsson. Строительство осуществляется по принципу постепенного расширения покрытия, что снижает нагрузку на работающую сеть и позволяет ускорить внедрение технологии LTE.

На данный момент в тестовом режиме услуга 4G доступна жителям городов Уссурийск, Арсеньев, Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино, а также крупных населенных пунктов Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.

Напомним, что сегодня связью от Tele2 пользуются почти 30% в приморцев, при этом, 25% из них имеют возможность пользоваться скоростным интернетом.

Метки: Tele2, итоги 2017

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