День науки состоялся в Дальрыбвтузе

На прошлой неделе в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете прошёл "День науки". Из года в год по всей стране различные образовательные центры отмечают День российской науки, сообщает ЕНВ.

В этом году мероприятие состояло не только из собраний студентов и научных семинаров, в программу Дня российской науки вошло торжественное пленарное заседание.

Заседание началось с приветственного слова ректора Николая Зорченко: "Отрадно, что рядом с маститыми учёными молодые подающие надежды аспиранты и студенты. Это значит, что наука идёт вперёд и есть кому развивать её потенциал. Очень приятно, что во главе Дальневосточного региона в части развития рыбохозяйственного комплекса стоит Дальрыбвтуз".

В ходе мероприятия были вручены благодарственные письма за активное участие в публикации научных статей, также самые деятельные курсанты и студенты, участвовавшие в фестивале "Наука 0+" были награждены почётными грамотами.

Завершилось мероприятие выступлениями доцентов, а также профессоров, в которых они подробно рассказали о проделанной научной работе за 2017 год, а также рассказали о своих планах, запланированных на 2018 год.

После обеда на семинаре-совещании для профессорско-преподавательского состава начальник научного управления Ольга Шестак рассказала, как искать и готовить статьи для международных журналов, входящих в реферативные научные базы.

Итоговым мероприятием Дня российской науки в Дальрыбвтузе стала встреча студентов и молодых учёных с руководителем Дальневосточного правительства "Сколково" Ильёй Мириным.

"Мне сегодня было предложено вас как-то мотивировать, но я не очень это умею, поэтому расскажу, как есть со всеми подробностями", - отметил в начале беседы гость. Он рассказал о работе представительства фонда на Дальнем Востоке, а после ответил на интересующие вопросы участников встречи: по каким отраслям преобладает больше проектов, как оформить документы.