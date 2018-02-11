Китай развернет противоракетные системы в АТР и Индийском океане

По словам военных экспертов республики, Китай разрабатывает морские противоракетные системы, которые планируется развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, сообщает ЕНВ.

Ранее Пекин объявил о том, что в понедельник прошла установка новой наземной системы ПВО. Таким образом, КНР планирует стать в один ряд с Соединенными Штатами и Россией по уровню системы защиты от удара баллистических ракет. Напомним, что Китай проводил испытания этой системы в 2010 и 2013 годах.

По словам китайских экспертов, военные Китая также работают над созданием противоракетной системы на морском пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель данной системы - прорвать "линию сдерживания" времен холодной войны. Речь идет о так называемой "первой цепи островов", широко известных под названием архипелага Сенкаку. Китай предъявляет претензии на эти острова, начиная с 1970 года, когда здесь впервые были найдены богатые запасы нефти. Сам архипелаг, начиная с окончания Второй Мировой войны, используются американскими военными в качестве полигона, как сказали бы в Китае, в качестве "естественного барьера для сдерживания страны" после холодной войны.

В этой связи, военный эксперт из КНР Сун Чжунпин отмечает, что "морская" противоракетная система Китая направлена ​​на защиту, как своей территории, так и неких внешних интересов. По его словам система будет действовать там, где проходят военные корабли иных государств.

В настоящий момент Китай создает военно-морской флот, который может действовать за пределами вод КНР и защищать интересы страны, как минимум, на спорных территориях. Эксперты отмечают, что к 2030 году в составе ВМС КНР появятся четыре боевые группы авианосцев. К этому времени, по расчетам специалистов, 3/4 импорта нефти через Индийский океан и Малаккский пролив будут приходиться на Китай, и это одна из причин того, почему Пекин стремится повысить эффективность своих вооруженных сил на море.

Сун Чжунпин характеризует новую противоракетную систему обороны как жизненно необходимую с учетом того, что США и другие страны используют Индо-Тихоокеанский регион "для противодействия Китаю".

Военный эксперт из Макао Антони Вонг Донг рассказал, что Китай разработал систему противоракетной обороны нового поколения на море под названием HQ-26 с крылатой ракетой дальнего действия радиусом в 3500 км. Ожидается, что эта система будет установлена ​​на крупнейшем в стране эсминце типа 055, который имеет максимальное водоизмещение в 13 500 тонн.

Пекинский военный эксперт Ли Цзе добавил, что данная система перехвата предназначена для уничтожения боеголовок противника еще в верхних слоях атмосферы и даже в космосе, поэтому в случае потенциальной угрозы Китайской народной республике ответные меры будут осуществлены, не нарушая международное право.

Последние испытания системы противоракетной обороны были проведены на фоне военной напряженности на Корейском полуострове и возросшей озабоченности Китая по поводу растущего ракетного потенциала Индии. По мнению военного эксперта Чжоу Ченмина, активизация военного руководства страны говорит о том, что Китай, таким образом, стремится показать своим соседям (не считая России), что они являются "всего лишь небольшими ядерными державами".

Напомним, индийские военные 18 января успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-В" радиусом действия в 5000 км. Гипотетически ядерная боеголовка Agni-V может нанести удар почти по любой цели в материковой части Китая. В ноябре Северная Корея успешно запустила МБР "Хвасон-15" с предполагаемым радиусом поражения в 13 000 км. Гипотетически ядерная боеголовка Hwaseong-15 ("Марс-15") может нанести удар почти по любой цели в материковой части уже США.

Чжоу Ченминь говорит, что противоракетная система Китая достаточно мощная, чтобы нейтрализовать угрозу, исходящую от ракет Северной Кореи и Индии, в то же время, по его мнению, неясно, сможет ли система перехватить американские МБР в случае угрозы. Он добавил, что в стратегическом плане Китаю необходимы новые системы противоракетных ПВО, а также дополнительное ядерное оружие. "У США на текущий момент 6 800 ядерных боеголовок, а у Китая всего несколько сотен", - напомнил Чжоу Ченминь.