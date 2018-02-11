Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

10 февраля 2018, 15:40
Китай развернет противоракетные системы в АТР и Индийском океане

Китай развернет противоракетные системы в АТР и Индийском океане

Вооруженные силы страны стремятся сократить отставание от военного потенциала России и США

По словам военных экспертов республики, Китай разрабатывает морские противоракетные системы, которые планируется развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, сообщает ЕНВ.

Ранее Пекин объявил о том, что в понедельник прошла установка новой наземной системы ПВО. Таким образом, КНР планирует стать в один ряд с Соединенными Штатами и Россией по уровню системы защиты от удара баллистических ракет. Напомним, что Китай проводил испытания этой системы в 2010 и 2013 годах.

По словам китайских экспертов, военные Китая также работают над созданием противоракетной системы на морском пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Цель данной системы - прорвать "линию сдерживания" времен холодной войны. Речь идет о так называемой "первой цепи островов", широко известных под названием архипелага Сенкаку. Китай предъявляет претензии на эти острова, начиная с 1970 года, когда здесь впервые были найдены богатые запасы нефти. Сам архипелаг, начиная с окончания Второй Мировой войны, используются американскими военными в качестве полигона, как сказали бы в Китае, в качестве "естественного барьера для сдерживания страны" после холодной войны.

В этой связи, военный эксперт из КНР Сун Чжунпин отмечает, что "морская" противоракетная система Китая направлена ​​на защиту, как своей территории, так и неких внешних интересов. По его словам система будет действовать там, где проходят военные корабли иных государств.

В настоящий момент Китай создает военно-морской флот, который может действовать за пределами вод КНР и защищать интересы страны, как минимум, на спорных территориях. Эксперты отмечают, что к 2030 году в составе ВМС КНР появятся четыре боевые группы авианосцев. К этому времени, по расчетам специалистов, 3/4 импорта нефти через Индийский океан и Малаккский пролив будут приходиться на Китай, и это одна из причин того, почему Пекин стремится повысить эффективность своих вооруженных сил на море.

Сун Чжунпин характеризует новую противоракетную систему обороны как жизненно необходимую с учетом того, что США и другие страны используют Индо-Тихоокеанский регион "для противодействия Китаю".

Военный эксперт из Макао Антони Вонг Донг рассказал, что Китай разработал систему противоракетной обороны нового поколения на море под названием HQ-26 с крылатой ракетой дальнего действия радиусом в 3500 км. Ожидается, что эта система будет установлена ​​на крупнейшем в стране эсминце типа 055, который имеет максимальное водоизмещение в 13 500 тонн.

Пекинский военный эксперт Ли Цзе добавил, что данная система перехвата предназначена для уничтожения боеголовок противника еще в верхних слоях атмосферы и даже в космосе, поэтому в случае потенциальной угрозы Китайской народной республике ответные меры будут осуществлены, не нарушая международное право.

Последние испытания системы противоракетной обороны были проведены на фоне военной напряженности на Корейском полуострове и возросшей озабоченности Китая по поводу растущего ракетного потенциала Индии. По мнению военного эксперта Чжоу Ченмина, активизация военного руководства страны говорит о том, что Китай, таким образом, стремится показать своим соседям (не считая России), что они являются "всего лишь небольшими ядерными державами".

Напомним, индийские военные 18 января успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-В" радиусом действия в 5000 км. Гипотетически ядерная боеголовка Agni-V может нанести удар почти по любой цели в материковой части Китая. В ноябре Северная Корея успешно запустила МБР "Хвасон-15" с предполагаемым радиусом поражения в 13 000 км. Гипотетически ядерная боеголовка Hwaseong-15 ("Марс-15") может нанести удар почти по любой цели в материковой части уже США.

Чжоу Ченминь говорит, что противоракетная система Китая достаточно мощная, чтобы нейтрализовать угрозу, исходящую от ракет Северной Кореи и Индии, в то же время, по его мнению, неясно, сможет ли система перехватить американские МБР в случае угрозы. Он добавил, что в стратегическом плане Китаю необходимы новые системы противоракетных ПВО, а также дополнительное ядерное оружие. "У США на текущий момент 6 800 ядерных боеголовок, а у Китая всего несколько сотен", - напомнил Чжоу Ченминь.

Метки: АТР, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Китае распространили "фэйк" о вводе ограничений на крипто-торговлюВ Китае распространили "фэйк" о вводе ограничений на крипто-торговлю
08 февраля 2018, 20:10
Злоумышленники взломали электронный ящик центрального банка Китая и отправили с него ложный пресс-релиз о якобы планируемых ограничениях
ВВС Китая впервые в мире установили электромагнитную пушку на военный корабльВВС Китая впервые в мире установили электромагнитную пушку на военный корабль
08 февраля 2018, 17:30
С помощью рельсотрона можно поразить корабль противника или даже космический спутник
На Тайване ликвидируют последствия мощного землетрясенияНа Тайване ликвидируют последствия мощного землетрясения
08 февраля 2018, 14:30
В результате прошедших подземных толков магнитудой в 6 баллов, по меньшей мере, погибли два человека

Последние новости

В южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие ОлимпиадыВ южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие Олимпиады
вчера, 12:30
92 сборные примут участие в главных зимних стартах четырехлетия
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовыхБанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
09 февраля 2018, 21:50
На решение ЦБ повлияли волатильность на международных финансовых рынках и рекордно низкая инфляция в России
Платежная система "Мир" объединит нефинансовые приложенияПлатежная система "Мир" объединит нефинансовые приложения
09 февраля 2018, 18:10
Карту "Мир" можно будет использовать как инструмент для реализации различных проектов

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1
06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+