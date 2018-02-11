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Южная Корея

10 февраля 2018, 12:30
В южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие Олимпиады
В южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие Олимпиады

В южнокорейском Пхёнчхане состоялось открытие Олимпиады

92 сборные примут участие в главных зимних стартах четырехлетия

Олимпийские игры в Пхёнчхане официально стартовали с церемонии открытия, прошедшей вечером в пятницу. Зимняя олимпиада стала первой для Южной Кореи. Ранее на Корейском полуострове проводились только летние игры – в Сеуле, сообщает ЕНВ.

В Олимпийских играх принимают участие спортсмены из 92 стран и территорий, что является рекордом для зимних игр. В ходе проведения шоу в рамках открытия ОИ-2018 акцент был сделан на высокие технологии. Не забыли южнокорейцы и о своих традициях.

Напомним, перед стартом игр в Пхенчхане части российских спортсменов было отказано в участии в олимпиаде. Однако, большая часть спортсменов из нашей страны все же примет участие в главных зимних стартах четырехлетия, правда уже под олимпийским флагом. Ранее российский олимпийский комитет не был допущен к участию в играх из-за так называемого "допингового скандала". Российская команда на Олимпиаде выступает под названием "Олимпийские атлеты из России".

Отметим, что на открытии Олимпиады один из американских болельщиков провёл акцию солидарности с российскими спортсменами. Филип Вахуда пронёс на трибуны российский триколор и приветствовал им российскую команду. Кроме того, другим приятным моментом церемонии стал выход объединённой делегации Кореи под флагом Корейского полуострова. Также объединенная сборная двух Корей выступит в женском хоккейном турнире. Это будет первая объединенная сборная в этом виде спорта за всю историю олимпиады.

Перед открытием игр существовали опасения по поводу низких температур. Именно по этой причине на мероприятии работало большое количество врачей и были задействованы несколько машин скорой помощи. Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 25 февраля.

Метки: Олимпиада, Южная Корея

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