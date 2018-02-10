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Экономика

09 февраля 2018, 21:50
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

На решение ЦБ повлияли волатильность на международных финансовых рынках и рекордно низкая инфляция в России

Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 7,5% годовых. Показатель уменьшили на двадцать пять базисных пунктов. В прошлом году ЦБ понижал ключевую ставку шесть раз, последний - в декабре, сразу на пятьдесят базисных пунктов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Динамика инфляции. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила 2,2% в январе 2018 года. Наряду с временными факторами вклад в дополнительное замедление роста потребительских цен вносят и факторы постоянного действия. При этом влияние факторов постоянного действия на динамику инфляции может быть более существенным, чем оценивалось ранее.

В январе 2018 года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг. Продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста цен на услуги составили 3,9%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%.

Понижательное давление на продовольственную инфляцию продолжали оказывать повышенные объёмы предложения на рынке сельскохозяйственной продукции. Большинство факторов со стороны урожая 2017 года прекратят оказывать дезинфляционное влияние в первой половине 2018 года. В то же время инвестиции в сельское хозяйство и повышение технологического уровня отрасли создают предпосылки для устойчивого увеличения ее производственного потенциала в среднесрочной перспективе. Вклад курсовой динамики последних месяцев в замедление годовой инфляции будет исчерпан до конца I квартала текущего года.

Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остаётся неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры.

Замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции. По прогнозу Банка России, годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году.


Метки: Банк России, ключевая ставка

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