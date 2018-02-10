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Экономика

09 февраля 2018, 18:10
Платежная система "Мир" объединит нефинансовые приложения

Платежная система "Мир" объединит нефинансовые приложения

Карту "Мир" можно будет использовать как инструмент для реализации различных проектов

Карта "Мир" перестанет быть только платежным средством. С помощью "Мира" можно будет записаться на прием к врачу онлайн, купить лекарства в аптеках по электронному рецепту, ее можно будет использовать как инструмент для реализации различных проектов. Данную информацию ЕНВ официально подтвердили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Важно понимать, что карта "Мир" и не задумывалась как чисто платежный инструмент, рассказали эксперты, и уже сейчас на базе " Мира" реализуются различные проекты. "Кроме платежного средства, карта "Мир" может объединять и нефинансовые приложения – социальные, транспортные и другие. Сегодня в ряде регионов России на базе "Мира" уже работают студенческие и пенсионные карты, карта жителя и другие. Расширение списка таких сервисов является стратегической задачей платежной системы "Мир", – рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, добавив, что подобный подход увеличивает функционал карты и позволяет ее держателю пользоваться разными услугами и сервисами, "вшитыми" в один инструмент.

"При этом, крайне важно, что набор таких дополнительных приложений держатель карты выбирает самостоятельно в зависимости от своих потребностей и программ, которые реализует его банк", - отметили специалисты пресс-службы банка.

Новый сервис станет доступен уже к концу 2018 года.

Метки: Банк России, мир, приложение

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