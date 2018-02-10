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Япония

09 февраля 2018, 17:00
Руководство Mitsubishi Materials Corp. на пресс-конференции, 8 февраля 2018 года

В Mitsubishi Materials обнаружили новые случаи подлога данных на выпускаемой продукции

Новые нарушения обнаружены на пяти предприятиях компании

Представители Mitsubishi Materials Corp. заявили в минувший четверг о том, что на производстве обнаружены новые случаи подлога данных на выпускаемой продукции. Ранее, соответствующие нарушения были обнаружены в работе двух дочерних компаний Mitsubishi Materials, сообщает ЕНВ со ссылкой на Jijy Press.

Всего в конгломерат Mitsubishi Materials Corp. входит токийская Mitsubishi Aluminium Co., компания Tachibana Metal Co., располагающаяся в Осаке, а также производитель автозапчастей Diamet Corp., размещенный в Ниигате.

Согласно новым сведениям, около 500 фирм за предыдущие годы получили материалы с неверными исходными данными от заводов Mitsubishi Materials. В общей сложности нарушения выявлены в деятельности пяти предприятий компании. В их числе заводы Mitsubishi Aluminium в городе Сусоно префектуры Сидзуока и Tachibana Metal в поселке Йоро префектуры Гифу.

Mitsubishi Aluminium поставляла свои материалы в 115 японских компаний, а Tachibana Metal – в 307. При этом, никаких отклонений от норм безопасности у произведенной с неверными данными продукции. В то же время, министерство транспорта Японии продолжает проверку изъятой продукции с неверными данными на соответствие требованиям безопасности. Президент Mitsubishi Materials Акира Такеучи вчера выразил "глубокие извинения" компаниям-партнерам за предоставленные неудобства.

Метки: Mitsubishi, скандал, фальсификация

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