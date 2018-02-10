Строительная компания "Армада" проиграла суд ученым в "битве" за Академгородок

С июня 2017 года длились судебные тяжбы ООО "Армада" с Управлением охраны окружающей среды и природопользования Администрации г. Владивостока, и вот решение вынесено: "Армада" проиграла, сообщает ЕНВ.

По сути, "война" велась с учеными Академгородка ТИБОХ ДВО РАН во Владивостоке. Так уж случилось, что после долгих хождений по инстанциям, жалоб и "звонков" во все колокола, за жителей "зеленой" территории вступилась администрация города. В выдаче разрешения на снос зелёных насаждений на земельном участке, расположенном рядом с ТИБОХ ДВО РАН компании "Армада" было отказано 21 апреля 2017 года. И тогда, чуть более чем через месяц, 2 июня, застройщик обратился в суд.

"Армада" потребовала от Администрации города: "Признать незаконным решение Администрации г. Владивостока в отказе в выдаче разрешения на снос зелёных насаждений" и "Обязать Администрацию г. Владивостока в десятидневный срок с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу принять решение о выдаче Обществу с иностранными инвестициями "Армада" разрешение на снос зелёных насаждений на земельном участке с кадастровым номером 25:28:050037:203 по заявлению Исх. № 82 от 23.03.2017".

Судебные заседания следовали одно за другим, многие не верили в победу "науки" в лице Администрации города, однако, 7 февраля 2018 года судья вынес решение "Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", другими словами, отказать "Армаде" в её притязаниях на снос зелёных насаждений на участке, где она запланировала построить три элитных многоэтажки – под стенами ТИБОХ ДВО РАН.

Напомним, компания "Армада" планировала возводить жилой микрорайон в 30-ти метрах от учреждения, где в лабораториях токсикологии и микробиологии проходит работа с малоизученными опасными веществами. Научные сотрудники вели кампанию против освоения земель в районе Академгородка во Владивостоке с весны 2016 года. Выигранный суд подтверждает, что чудеса случаются. На этот раз "бедная" наука победила бизнес. Ведь, как сообщил ЕНВ источник, в проект будущего микрорайона компания уже в 2016 году вложила не менее 150 млн. рублей.