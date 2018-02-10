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Экономика

09 февраля 2018, 15:30
Владивосток стал четвертым городом России по объему турпотока за 2017 год

Владивосток стал четвертым городом России по объему турпотока за 2017 год

По объему иностранного туристического потока столица Приморья уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов России по итогам 2017 года. Рейтинг представлен по результатам анализа туризма в городах России в 2017 году по данным на 6 февраля 2018 года, сообщает ЕНВ.

Число внутренних туристов, путешествовавших по России, в 2017 году выросло до 56,5 млн., что на 3% больше, чем в 2016 году. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток — это самые популярные у туристов города России в 2017 году.

В топ-10 туристических городов России представлены Москва (21,6 млн туристов в 2017 году), Санкт-Петербург (7,5 млн), Сочи (6 млн), Владивосток (3 млн), Казань (2,7 млн), Екатеринбург (2 млн), Астрахань (2 млн), Нижний Новгород (1,9 млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль (1,7 млн).

Более 21 млн. туристов посетили Москву в 2017 году, 7,5 млн. туристов посетили Санкт-Петербург в 2017 году, более 6 млн. туристов посетили Сочи и более трех – Владивосток. Рост показателя въездного потока в приморский город составил 13% по отношению к 2016 году. Москву посетили почти 5 млн. иностранных туристов, Санкт-Петербург – почти 4 млн., а Владивосток – около 640 тысяч, что является третим показателем по стране.

По данным администрации Приморья, в целом регион в прошлом году посетили более 4 миллионов российских и иностранных граждан. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на треть. Самым массовым в Приморье по традиции стал турпоток из Китая – из этой страны в край приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея. Так, за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно. Это рекордный турпоток из данных стран в регион.

Рост турпотока в регион уже прочувствовали на себе местные предприниматели. Так, управляющая рестораном "Пятый Океан" Татьяна Рейс рассказала, что иностранных туристов было больше на протяжении всего прошлого года, а гостей из других городов России – в летний период. Подтвердила увлечение турпотока в город на своем примере и Эльвира Лис, владелица "Магазинчика японских товаров" в терминале Международного аэропорта Владивостока и кафе "Теремок", расположенного в пригороде краевого центра. Она подчеркнула, что увеличение числа туристов чувствовалось, как в аэропорту, так и в самом городе. Управляющая японским рестораном Izakaya EN Анастасия Кудинова рассказала корреспонденту ЕНВ о том, что первую в нашем городе "идзакаю" в конце года необычно много посещало туристов из Южной Кореи и Китая, а также из стран Европы, например, из Франции и Великобритании.

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отметила, что увеличение въездного туристического потока в регион связано  с преображением приморской столицы. Она добавила, что сегодня Владивосток считается одним из самых красивых городов страны, а его близкое географическое положение по отношению к самому населенному и динамично развивающемуся макрорегиону мира – АТР – дает выгоды, как частному бизнесу, так и его жителям.

Топ-20: Самые Туристические Города России (по итогам 2017 года):

 

  1. Москва — 21,6 млн. туристов в 2017 г. (+13%), включая более 4,8 млн. иностранных туристов (+34%).
  2. Санкт-Петербург — 7,5 млн. (+9%), включая 3.75 млн. иностранных туристов (+34%).
  3. Сочи — более 6 млн., включая 40 тысяч иностранных туристов (+15%).
  4. Владивосток — более 3 млн., включая 640 тысяч иностранных туристов (+13%).
  5. Казань — 2,7 млн. (+10%), включая 185 тысяч иностранных туристов.
  6. Екатеринбург — более 2 млн., включая более 200 тысяч иностранных туристов
  7. Астрахань — более 2 млн.
  8. Нижний Новгород — 1,9 млн.
  9. Сергиев Посад (Московская область) — 1,9 млн., включая 1,2 млн. посетивших Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
  10. Суздаль (Владимирская область) — более 1,7 млн.
  11. Коломна — более 1,5 млн. туристов в 2017 году.
  12. Ярославль — более 1 млн. (+40%).
  13. Выборг — более 900 тысяч (+5%), включая более 40 тысяч иностранных туристов.
  14. Кострома — 900 тысяч.
  15. Вологда — более 800 тысяч.
  16. Владимир — более 700 тысяч,
  17. Новороссийск — более 700 тысяч.
  18. Севастополь — 400 тысяч.
  19. Клин (Московская область) — более 350 тысяч.
  20. Великий Новгород — 237 тысяч (+4%), включая 52 тысячи иностранных туристов (+15%).

В рейтинг не включены города-курорты Анапа, Геленджик и Ялта, в каждом из которых ежегодно отдыхает более 1 млн. туристов.

Метки: бизнес, Коломейцева, рейтинг, туризм

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