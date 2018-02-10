Владивосток стал четвертым городом России по объему турпотока за 2017 год

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов России по итогам 2017 года. Рейтинг представлен по результатам анализа туризма в городах России в 2017 году по данным на 6 февраля 2018 года, сообщает ЕНВ.

Число внутренних туристов, путешествовавших по России, в 2017 году выросло до 56,5 млн., что на 3% больше, чем в 2016 году. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток — это самые популярные у туристов города России в 2017 году.

В топ-10 туристических городов России представлены Москва (21,6 млн туристов в 2017 году), Санкт-Петербург (7,5 млн), Сочи (6 млн), Владивосток (3 млн), Казань (2,7 млн), Екатеринбург (2 млн), Астрахань (2 млн), Нижний Новгород (1,9 млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль (1,7 млн).

Более 21 млн. туристов посетили Москву в 2017 году, 7,5 млн. туристов посетили Санкт-Петербург в 2017 году, более 6 млн. туристов посетили Сочи и более трех – Владивосток. Рост показателя въездного потока в приморский город составил 13% по отношению к 2016 году. Москву посетили почти 5 млн. иностранных туристов, Санкт-Петербург – почти 4 млн., а Владивосток – около 640 тысяч, что является третим показателем по стране.

По данным администрации Приморья, в целом регион в прошлом году посетили более 4 миллионов российских и иностранных граждан. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на треть. Самым массовым в Приморье по традиции стал турпоток из Китая – из этой страны в край приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея. Так, за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно. Это рекордный турпоток из данных стран в регион.

Рост турпотока в регион уже прочувствовали на себе местные предприниматели. Так, управляющая рестораном "Пятый Океан" Татьяна Рейс рассказала, что иностранных туристов было больше на протяжении всего прошлого года, а гостей из других городов России – в летний период. Подтвердила увлечение турпотока в город на своем примере и Эльвира Лис, владелица "Магазинчика японских товаров" в терминале Международного аэропорта Владивостока и кафе "Теремок", расположенного в пригороде краевого центра. Она подчеркнула, что увеличение числа туристов чувствовалось, как в аэропорту, так и в самом городе. Управляющая японским рестораном Izakaya EN Анастасия Кудинова рассказала корреспонденту ЕНВ о том, что первую в нашем городе "идзакаю" в конце года необычно много посещало туристов из Южной Кореи и Китая, а также из стран Европы, например, из Франции и Великобритании.

Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отметила, что увеличение въездного туристического потока в регион связано с преображением приморской столицы. Она добавила, что сегодня Владивосток считается одним из самых красивых городов страны, а его близкое географическое положение по отношению к самому населенному и динамично развивающемуся макрорегиону мира – АТР – дает выгоды, как частному бизнесу, так и его жителям.