Владивосток стал четвертым городом России по объему турпотока за 2017 год

По объему иностранного туристического потока столица Приморья уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов городов России по итогам 2017 года. Рейтинг представлен по результатам анализа туризма в городах России в 2017 году по данным на 6 февраля 2018 года, сообщает ЕНВ.
Число внутренних туристов, путешествовавших по России, в 2017 году выросло до 56,5 млн., что на 3% больше, чем в 2016 году. Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток — это самые популярные у туристов города России в 2017 году.
В топ-10 туристических городов России представлены Москва (21,6 млн туристов в 2017 году), Санкт-Петербург (7,5 млн), Сочи (6 млн), Владивосток (3 млн), Казань (2,7 млн), Екатеринбург (2 млн), Астрахань (2 млн), Нижний Новгород (1,9 млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль (1,7 млн).
Более 21 млн. туристов посетили Москву в 2017 году, 7,5 млн. туристов посетили Санкт-Петербург в 2017 году, более 6 млн. туристов посетили Сочи и более трех – Владивосток. Рост показателя въездного потока в приморский город составил 13% по отношению к 2016 году. Москву посетили почти 5 млн. иностранных туристов, Санкт-Петербург – почти 4 млн., а Владивосток – около 640 тысяч, что является третим показателем по стране.
По данным администрации Приморья, в целом регион в прошлом году посетили более 4 миллионов российских и иностранных граждан. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос на треть. Самым массовым в Приморье по традиции стал турпоток из Китая – из этой страны в край приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея. Так, за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно. Это рекордный турпоток из данных стран в регион.
Рост турпотока в регион уже прочувствовали на себе местные предприниматели. Так, управляющая рестораном "Пятый Океан" Татьяна Рейс рассказала, что иностранных туристов было больше на протяжении всего прошлого года, а гостей из других городов России – в летний период. Подтвердила увлечение турпотока в город на своем примере и Эльвира Лис, владелица "Магазинчика японских товаров" в терминале Международного аэропорта Владивостока и кафе "Теремок", расположенного в пригороде краевого центра. Она подчеркнула, что увеличение числа туристов чувствовалось, как в аэропорту, так и в самом городе. Управляющая японским рестораном Izakaya EN Анастасия Кудинова рассказала корреспонденту ЕНВ о том, что первую в нашем городе "идзакаю" в конце года необычно много посещало туристов из Южной Кореи и Китая, а также из стран Европы, например, из Франции и Великобритании.
Ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева отметила, что увеличение въездного туристического потока в регион связано с преображением приморской столицы. Она добавила, что сегодня Владивосток считается одним из самых красивых городов страны, а его близкое географическое положение по отношению к самому населенному и динамично развивающемуся макрорегиону мира – АТР – дает выгоды, как частному бизнесу, так и его жителям.
Топ-20: Самые Туристические Города России (по итогам 2017 года):
- Москва — 21,6 млн. туристов в 2017 г. (+13%), включая более 4,8 млн. иностранных туристов (+34%).
- Санкт-Петербург — 7,5 млн. (+9%), включая 3.75 млн. иностранных туристов (+34%).
- Сочи — более 6 млн., включая 40 тысяч иностранных туристов (+15%).
- Владивосток — более 3 млн., включая 640 тысяч иностранных туристов (+13%).
- Казань — 2,7 млн. (+10%), включая 185 тысяч иностранных туристов.
- Екатеринбург — более 2 млн., включая более 200 тысяч иностранных туристов
- Астрахань — более 2 млн.
- Нижний Новгород — 1,9 млн.
- Сергиев Посад (Московская область) — 1,9 млн., включая 1,2 млн. посетивших Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
- Суздаль (Владимирская область) — более 1,7 млн.
- Коломна — более 1,5 млн. туристов в 2017 году.
- Ярославль — более 1 млн. (+40%).
- Выборг — более 900 тысяч (+5%), включая более 40 тысяч иностранных туристов.
- Кострома — 900 тысяч.
- Вологда — более 800 тысяч.
- Владимир — более 700 тысяч,
- Новороссийск — более 700 тысяч.
- Севастополь — 400 тысяч.
- Клин (Московская область) — более 350 тысяч.
- Великий Новгород — 237 тысяч (+4%), включая 52 тысячи иностранных туристов (+15%).
В рейтинг не включены города-курорты Анапа, Геленджик и Ялта, в каждом из которых ежегодно отдыхает более 1 млн. туристов.
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