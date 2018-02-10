Восемь кандидатов будут бороться за пост президента России в марте 2018 года

Состоялось 139-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в ходе которого были рассмотрены вопросы о регистрации кандидатов в президенты России, их доверенных лиц, избрания нового члена органа, отмены так называемых "школьных референдумов", ввода текста бюллетеня голосования, а также вопросы проведения жеребьевки по размещению кандидатов в СМИ, сообщает ЕНВ.

Всего ЦИК России зарегистрировала 8 кандидатов на выборах президента РФ, которые должны состояться в следующем месяце. Среди них Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке кандидаты в президенты будут расположены в избирательном бюллетене 18 марта, об этом также постановила ЦИК.

Последними зарегистрированными кандидатами стали выдвиженцы от партий "Гражданская инициатива" и "Коммунисты России" Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Согласно закону о выборах президента, представителям непарламентских партий необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. ЦИК РФ проверила 60% из них, и в результате оба кандидата смогли собрать более 100 тысяч действительных подписей – 104 131 и 102 684 соответственно.

Кроме того, на минувшем заседании председатель ЦИК России Элла Памфилова проинформировала о позиции Центризбиркома в отношении "школьных референдумов". "В ряде регионов в день голосования 18 марта 2018 года предполагается проведение так называемых школьных референдумов, и я категорически возражаю против использования слова "референдум" там, где это не положено, – отметила Элла Памфилова. – Есть референдумы, четко обозначенные в законе. Все остальное – это опросы. Не нужно вносить путаницу". Председатель ЦИК России обратила внимание на необходимость отделить все мероприятия, которые не относятся к выборам, непосредственно к избирательному процессу и процедуре голосования. По ее словам, в ЦИК России поступает тревожная информация о недопустимом использовании органами местного самоуправления информационно-разъяснительных материалов, подготовленных Центризбиркомом к предстоящим выборам Президента России.

"В связи с организацией в некоторых регионах так называемых школьных референдумов, тематических и фотоконкурсов и прочих мероприятий, совмещенных по дате с выборами Президента Российской Федерации, некоторые муниципальные органы и организации позволяют себе использование символики и иной продукции, являющейся объектом исключительного права ЦИК России, в целях информирования своих разного рода местных мероприятий", – сообщила Элла Памфилова. Глава ЦИК назвала совмещение информационных материалов недопустимым злоупотреблением выборами и призвала избирательные комиссии избегать таких проявлений.

Как сообщил член ЦИК России Николай Левичев, Центризбирком отмечает, что "референдумы школьников" и иные формы опросов учащихся не являются кампаниями референдумов в смысле федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". "Между тем решением Избирательной комиссии Московской области от 1 февраля 2018 года утверждено Положение о проведении общерегионального онлайн-голосования "Школьный референдум" в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Московской области 18 марта 2018 года, – сообщил Николай Левичев. – Решение принято вопреки неоднократному предупреждению ЦИК России, с грубым нарушением избирательного законодательства и с явным превышением компетенции Избирательной комиссии Московской области". ЦИК России постановила признать незаконным и отменить данное решение Избирательной комиссии Московской области и предупредить ее председателя Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны ЦИК.

Также Центризбирком отчитался о процессе получения заявлений от избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения. "Во всех субъектах Российской Федерации на 8 февраля подано 266 тысяч 418 заявлений, – сообщил член ЦИК РФ Николай Булаев. – Как всегда, лидирует портал государственных услуг – через него подано почти 150 тысяч заявлений, а через многофункциональные центры – 81 тысяча". Элла Памфилова выразила надежду на то, что граждане активно воспользуются возможностью подачи заявлений о голосовании по месту нахождения граждане России, которые находятся или будут находиться в день выборов за рубежом. "Тем более что это очень легко сделать на портале госуслуг", - заметила председатель ЦИК РФ.

Кроме того, на минувшем заседании были определены даты и время проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади изданий. Кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ начиная с 17 февраля. Агитация на безвозмездной основе начнется с 19 февраля, об этом сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина. Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени состоится во вторник, 13 февраля в 15:00, а жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в изданиях – в четверг, 15 февраля в 11:00. Оба мероприятия пройдут в зале заседаний ЦИК России.