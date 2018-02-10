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Общество

09 февраля 2018, 14:00
Роспотребнадзор отчитался об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в крае

Роспотребнадзор отчитался об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в крае

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморском крае рассказали специалисты Роспотребнадзора

С 29.01.18 г. по 04.02.18 г. на территории Приморского края и г. Владивостока заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 35,4 %, и на 8,19% соответственно, в т. ч. среди всех возрастных групп населения. По результатам лабораторных исследований с начала эпид. сезона 2017-2018 гг.  обследовано 839 человек, при проведении ПЦР диагностики в 15-ти случаях обнаружена РНК вируса гриппа A(H3N2), в 25-ти случаях A(H1N1)2009, в 29-ти случаях гриппа В, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Из числа РНК  (ДНК) вирусов не гриппозной  этиологии у больных выделены: парагрипп – 14 (1,66 %), РС-вирусы – 67 (7,98 %), другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) – 88 (10,48 %). В целях профилактики множественных очагов гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях края, ведется еженедельный мониторинг посещаемости в детских образовательных организациях, активное выявление заболевших.

В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив. С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление в 4 дошкольных организациях и 2 школах. Частичное приостановление образовательного процесса в 197 МБДОУ (249 группах), в 40 школах (83 классах).

Воздушно-капельный путь распространения инфекции объясняет столь быстрое распространение вируса в пределах помещения, в общественном транспорте, в организованных коллективах. Наиболее "уязвимыми" контингентами, подверженными заболеванию являются дети дошкольного возраста, школьники, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, коммунальной сферы. К группе риска осложнений после гриппа относятся дети до 5 лет, взрослые старше 60 л., страдающие различными хроническими заболеваниями легких, сердца, нарушением обмена веществ (диабет) или их комбинация.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, напоминает о необходимости, продолжать соблюдение мер личной и общественной профилактики. Комплексное и грамотное использование профилактических мероприятий поможет сохранить здоровье каждого человека и населения в целом.

Метки: грипп, ОРВИ, Роспотребнадзор

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