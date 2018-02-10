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Общество

09 февраля 2018, 13:20
По факту гибели амурского тигра в Приморье заведено уголовное дело
По факту гибели амурского тигра в Приморье заведено уголовное дело

По факту гибели амурского тигра в Приморье заведено уголовное дело

Инцидент произошел вблизи села Щербаковка Приморского края

Дознавателем  межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию  поступило сообщение медработника районной больницы о том, что в приемное отделение доставлен житель села Серафимовка, 1978 года рождения,  с рваными  ранами головы и руки. Мужчина рассказал, что находился на охоте в лесном массиве около села Щербаковка, где на него  напал  тигр.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты Центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными. Члены межведомственной оперативной группы составили схему взаимного расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и иные вещественные доказательства.

По факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,  возбуждено уголовное дело по  статье 258.1 УК РФ. Тело хищника направлено для проведения биологической судебной экспертизы. Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, в результате которого погибло редкое животное.

Метки: охота, тигр, уголовное дело

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