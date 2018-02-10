По факту гибели амурского тигра в Приморье заведено уголовное дело

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию поступило сообщение медработника районной больницы о том, что в приемное отделение доставлен житель села Серафимовка, 1978 года рождения, с рваными ранами головы и руки. Мужчина рассказал, что находился на охоте в лесном массиве около села Щербаковка, где на него напал тигр.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты Центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными. Члены межведомственной оперативной группы составили схему взаимного расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и иные вещественные доказательства.

По факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ. Тело хищника направлено для проведения биологической судебной экспертизы. Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, в результате которого погибло редкое животное.