Осужден экс-руководитель застройщика дома по адресу Кипарисовая, 26

Ленинским районным судом города Владивостока вынесен приговор бывшему директору ООО "Дальстройконтракт" Андрею Антонову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены директором компании, занимавшейся строительством многоэтажного жилого дома в городе Владивостоке по ул. Кипарисова, 26. Фигурант заведомо знал о том, что срок разрешения на строительство дома по указанному адресу окончен еще в декабре 2008 года, а в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" он не вправе был привлекать денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома.

Между тем, в период времени с 2010 по январь 2015 годов застройщик путем обмана получил денежные средства от 17 граждан под предлогом участия их в долевом строительстве. Всего, дольщиками было передано порядка 48 млн. рублей.

Признав Антонова виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом рецидива преступлений) 4 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Гражданский иск о взыскании с фигуранта причиненного потерпевшим ущерба удовлетворен в полном объеме.

Напомним, в марте 2017 года государственная экспертиза дома на Кипарисовой, 26 показала, что фундамент строения предназначен для строительства 10-этажного дома. По результатам проверки Примгосэкспертизы жилищными инспекторами было выдано предписание к сносу верхних этажей здания. В настоящий момент строительство дома приостановлено. Однако, пока не ясно за чей же счет будет производиться демонтаж части жилого дома.