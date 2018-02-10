Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

09 февраля 2018, 12:40
Приморский рыболовный флот увеличился на 11 кораблей

Приморский рыболовный флот увеличился на 11 судов

На данный момент в состав рыбопромыслового флота края входит 501 судно

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, общее количество рыбопромысловых судов края по сравнению с октябрем 2017 года увеличилось на 11 единиц, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

"Из них одно крупнотоннажное, шесть среднетоннажных, одно малотоннажное и три маломерных", – отметили в ведомстве.

На данный момент в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего предприятиям Приморского края, входит 501 рыбопромысловое судно.

"В их числе 57 крупнотоннажных судов, 177 среднетоннажных, 98 малотоннажных судов и три танкера. Кроме того, в прибрежном рыболовстве и на плантациях марикультуры занято порядка 166 единиц маломерного флота", – добавили специалисты.

Напомним, есть поручение Президента РФ Владимира Путина о том, что 20% квот добычи предоставлены "на инвестиционные цели" – закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов.

Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Врио Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко предложил рассмотреть возможность внести дополнения в постановление Правительства РФ, предусматривающих включение в число объектов инвестиций постройку среднетоннажного сейнера – траулера длиной не менее 35 метров для кошелькового лова дальневосточной сардины, с возможностью промысла минтая и сельди в Охотском море.

Метки: АПК, рыболовный флот

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовыхБанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
вчера, 21:50
На решение ЦБ повлияли волатильность на международных финансовых рынках и рекордно низкая инфляция в России
Платежная система "Мир" объединит нефинансовые приложенияПлатежная система "Мир" объединит нефинансовые приложения
вчера, 18:10
Карту "Мир" можно будет использовать как инструмент для реализации различных проектов
Владивосток стал четвертым городом России по объему турпотока за 2017 годВладивосток стал четвертым городом России по объему турпотока за 2017 год
вчера, 15:30
По объему иностранного туристического потока столица Приморья уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу

Последние новости

В Mitsubishi Materials обнаружили новые случаи подлога данных на выпускаемой продукцииВ Mitsubishi Materials обнаружили новые случаи подлога данных на выпускаемой продукции
вчера, 17:00
Новые нарушения обнаружены на пяти предприятиях компании
Строительная компания "Армада" проиграла суд ученым в "битве" за АкадемгородокСтроительная компания "Армада" проиграла суд ученым в "битве" за Академгородок
вчера, 15:50
Суд, состоявшийся во Владивостоке, выиграла администрация города
Восемь кандидатов будут бороться за пост президента России в марте 2018 годаВосемь кандидатов будут бороться за пост президента России в марте 2018 года
вчера, 14:30
Последними зарегистрированными кандидатами стали оппозиционер Ксения Собчак и лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1
06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+