Приморский рыболовный флот увеличился на 11 судов

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, общее количество рыбопромысловых судов края по сравнению с октябрем 2017 года увеличилось на 11 единиц, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

"Из них одно крупнотоннажное, шесть среднетоннажных, одно малотоннажное и три маломерных", – отметили в ведомстве.

На данный момент в состав рыбопромыслового флота, принадлежащего предприятиям Приморского края, входит 501 рыбопромысловое судно.

"В их числе 57 крупнотоннажных судов, 177 среднетоннажных, 98 малотоннажных судов и три танкера. Кроме того, в прибрежном рыболовстве и на плантациях марикультуры занято порядка 166 единиц маломерного флота", – добавили специалисты.

Напомним, есть поручение Президента РФ Владимира Путина о том, что 20% квот добычи предоставлены "на инвестиционные цели" – закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов.

Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Врио Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко предложил рассмотреть возможность внести дополнения в постановление Правительства РФ, предусматривающих включение в число объектов инвестиций постройку среднетоннажного сейнера – траулера длиной не менее 35 метров для кошелькового лова дальневосточной сардины, с возможностью промысла минтая и сельди в Охотском море.