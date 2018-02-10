Александр Хорошавин получил 13 лет строго режима

Южно-сахалинский городской суд признал бывшего главу области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает ЕНВ.

Суд назначил экс-губернатору наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафу в 500 млн. рублей. Именно такие санкции ранее просили назначить суд гособвинители. Помимо этого, суд Южно-Сахалинска постановил лишить Александра Хорошавина государственных наград и права занимать государственные должности.

Отметим, что подельники Александра Хорошавина также были признаны виновными за нарушение аналогичных преступлений. Бывший зампредседателя правительства области Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строго режима, но заплатит он в госбюджет в восемь раз больше своего руководителя - 4 млн. рублей.

Бывшему помощнику экс-губернатора Андрею Икрамову назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Среди членов команды Хорошавина, в отношении которых были заведены уголовные дела, он заплатит больше всех – 176 млн. рублей.

В отношении бывшего министра сельского хозяйства Сахалина Николая Борисова суд постановил назначит штраф в размере 4,5 млн. рублей. Как сообщает агентство ТАСС, с учетом нахождения под домашним арестом он должен выплатить 2,5 миллиона. Избежать тюрьмы экс-чиновнику помогло то, что следствию удалось доказать только один эпизод взяточничества. Ранее гособвинение просило для экс-главы регионального Минсельхоза 7 лет лишения свободы.

Напомним, дело в отношении Александра Хорошавина и членов его правительства является первым громким уголовным преследованием в череде аналогичных преступлений на государственном уровне. Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела по существу 6 марта 2017 года, то есть через два года после задержания бывшего губернатора Сахалина.

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