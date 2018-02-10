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Экономика

09 февраля 2018, 11:30
Курс доллара и евро повышается

Курс доллара и евро повышается

Изменение стоимости основных валют на 9 февраля 2018 года

Согласно бюджету на ближайшую трехлетку, курс национальной валюты продолжит свое снижение. Максимальный предел эксперты прогнозируют в пределах  68 рублей за американский доллар к 2020 году. Ежедневное падение рубля по отношению к американскому доллару составляет чуть менее 50 копеек, сообщают ЕНВ.

Курс доллара на сегодня, 9 февраля 2018, установленный Центральным банком России - на уровне 57,22  руб за 1 USD. Вчера цена доллара составляла 56,95 руб, что было меньше на 0.27 рублей.

Курс евро на сегодня, по данным ЦБ, составляет 70,77 рублей за 1 Евро. Вчера цена евро составляла 70,53 рублей, что было меньше на 0,2 рубля.

В четверг, 8 февраля, в ходе торгов на Московской бирже, стоимость доллара США достигла максимальной отметки в наступившем 2018 году. После 13:00 курс доллара стремительно вырос почти на 30 копеек. Рубль продолжил терять свои позиции, точно так же,  как и стоимость нефти.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 09-02-2018 – ЦБ РФ:

  • AUD       1 Австралийский доллар          45.08 
  • GBP        1 Фунт стерлингов                  79.92
  • BYN       1 Белорусский рубль                28.85
  • BGN       1 Болгарский лев                     36.08
  • BRL        1 Бразильский реал                  17.62
  • HUF        100 Венгерских форинтов        22.72 
  • KD         10 Гонконгских долларов          73.76
  • DKK       10 Датских крон                       94.81
  • INR        100 Индийских рупий               89.75 
  • KZT       100 Казахстанских тенге           17.70 
  • CAD       1 Канадский доллар                  45.80
  • CNY       10 Китайских юаней                  91.15
  • MDL       10 Молдавских леев                  34.72 
  • NOK       10 Норвежских крон                 72.82
  • UZS        10000 Узбекских сумов             70.44
  • UAH       10 Украинских гривен               21.24
  • CZK        10 Чешских крон                      27.96 
  • SEK        10 Шведских крон                    71.27 
  • CHF        1 Швейцарский франк              61.03
  • ZAR        10 Южноафриканских рэндов   47.63 
  • KRW       1000 Вон Республики Корея     52.98 
  • JPY         100 Японских иен                   52.56

Эксперты заявляют, что отрицательное влияние на российскую валюту оказывают неприятные новости нефтяного рынка.

Метки: курс валют

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