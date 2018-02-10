Курс доллара и евро повышается

Согласно бюджету на ближайшую трехлетку, курс национальной валюты продолжит свое снижение. Максимальный предел эксперты прогнозируют в пределах 68 рублей за американский доллар к 2020 году. Ежедневное падение рубля по отношению к американскому доллару составляет чуть менее 50 копеек, сообщают ЕНВ.

Курс доллара на сегодня, 9 февраля 2018, установленный Центральным банком России - на уровне 57,22 руб за 1 USD. Вчера цена доллара составляла 56,95 руб, что было меньше на 0.27 рублей.

Курс евро на сегодня, по данным ЦБ, составляет 70,77 рублей за 1 Евро. Вчера цена евро составляла 70,53 рублей, что было меньше на 0,2 рубля.

В четверг, 8 февраля, в ходе торгов на Московской бирже, стоимость доллара США достигла максимальной отметки в наступившем 2018 году. После 13:00 курс доллара стремительно вырос почти на 30 копеек. Рубль продолжил терять свои позиции, точно так же, как и стоимость нефти.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 09-02-2018 – ЦБ РФ:

AUD 1 Австралийский доллар 45.08

GBP 1 Фунт стерлингов 79.92

BYN 1 Белорусский рубль 28.85

BGN 1 Болгарский лев 36.08

BRL 1 Бразильский реал 17.62

HUF 100 Венгерских форинтов 22.72

KD 10 Гонконгских долларов 73.76

DKK 10 Датских крон 94.81

INR 100 Индийских рупий 89.75

KZT 100 Казахстанских тенге 17.70

CAD 1 Канадский доллар 45.80

CNY 10 Китайских юаней 91.15

MDL 10 Молдавских леев 34.72

NOK 10 Норвежских крон 72.82

UZS 10000 Узбекских сумов 70.44

UAH 10 Украинских гривен 21.24

CZK 10 Чешских крон 27.96

SEK 10 Шведских крон 71.27

CHF 1 Швейцарский франк 61.03

ZAR 10 Южноафриканских рэндов 47.63

KRW 1000 Вон Республики Корея 52.98

JPY 100 Японских иен 52.56

Эксперты заявляют, что отрицательное влияние на российскую валюту оказывают неприятные новости нефтяного рынка.