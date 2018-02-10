Курс доллара и евро повышается

Изменение стоимости основных валют на 9 февраля 2018 года
Согласно бюджету на ближайшую трехлетку, курс национальной валюты продолжит свое снижение. Максимальный предел эксперты прогнозируют в пределах 68 рублей за американский доллар к 2020 году. Ежедневное падение рубля по отношению к американскому доллару составляет чуть менее 50 копеек, сообщают ЕНВ.
Курс доллара на сегодня, 9 февраля 2018, установленный Центральным банком России - на уровне 57,22 руб за 1 USD. Вчера цена доллара составляла 56,95 руб, что было меньше на 0.27 рублей.
Курс евро на сегодня, по данным ЦБ, составляет 70,77 рублей за 1 Евро. Вчера цена евро составляла 70,53 рублей, что было меньше на 0,2 рубля.
В четверг, 8 февраля, в ходе торгов на Московской бирже, стоимость доллара США достигла максимальной отметки в наступившем 2018 году. После 13:00 курс доллара стремительно вырос почти на 30 копеек. Рубль продолжил терять свои позиции, точно так же, как и стоимость нефти.
КУРСЫ ВАЛЮТ НА 09-02-2018 – ЦБ РФ:
Эксперты заявляют, что отрицательное влияние на российскую валюту оказывают неприятные новости нефтяного рынка.
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