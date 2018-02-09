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Общество

09 февраля 2018, 09:40
Социологи выяснили отношение жителей Владивостока к тому, что город будут развивать японцы

Социологи выяснили отношение жителей Владивостока к тому, что город будут развивать японцы

Опрос был проведен в конце января – начале февраля Центром социальных инноваций "Чёрный куб"

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" узнал у жителей Владивостока, как они относятся к тому, что развитием города в ближайшие годы будут заниматься японские компании. Выяснилось, что негативно к этому относятся только менее 20% респондентов, тогда как "оптимистов" более чем в два раза больше, сообщает ЕНВ.

Из "восьми пунктов" соглашения, подписанного в 2016 году главами России и Японии Владимиром Путиным и Синдзо Абэ, жители Владивостока вскоре на себе смогут прочувствовать влияние, как минимум, одного – "Развития городов". "Заход" специалистов из "страны восходящего солнца" в приморскую столицу состоялся в 2017 году, а мастер-план, включающий в себя решение основных проблем города, был представлен инжиниринговой компанией Nikken Sekkei в момент избрания нового мэра Владивостока Виталия Веркеенко, ранее плотно работавшего с японским капиталом. Естественным образом это стало повесткой нового руководства города, особенно в условиях поддержки проекта региональными и федеральными властями.

Напомним, представленная Концепция видения градостроительного развития города содержит предложения по благоустройству центра Владивостока, модернизации набережных в городской черте, совершенствованию транспортной инфраструктуры и энергетического комплекса, созданию культурно-исторического кластера, выносу из центральной части города части портовых мощностей, решению проблемы отсутствия парковочных зон, переносу нефтебазы и комплексному развитию района "Первой Речки", куда Виталий Веркеенко в течение 5-7 лет намерен также "перевезти" городскую администрацию.

В исследовании Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенного с 21 января по 3 февраля 2018 года, приняли участие почти 1,5 тысячи жителей Владивостока. 16,4% опрошенных отрицательно отнеслись к тому, что город будут развивать японские компании. 36,8% – поддержали данное решение властей. Однако, большинство жителей (46,8%) вообще нейтрально отнеслись к вопросу исследования.

Результаты исследования прокомментировал директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. По его мнению, печальным итогом опроса общественного мнения стало то, что большинство респондентов равнодушно относятся к теме развития города Владивостока. "При этом, чаще всего, отрицательно к привлечению японских компаний к развитию города относились люди, имевший некоторый опыт работы или общения с японцами или, хотя бы, что-то про это слышали. Спросите у любого бизнесмена в Приморье: вы пытались работать с японцами? Такого узнаете о них, что не поверите. Весь японский бизнес на территории Приморья заканчивался на том, что те арендовывали землю и ничего не делали, только ходили по ней. Один из предпринимателей после десяти лет безуспешной работы с ними послал их куда подальше, затем позвал корейцев, и у тех уже через полгода прибыть была почти миллиард. Японцы – это "тягомоты", сами они ничего развивать не будут. По опыту подобных проектов могу сказать, что свои проекты они реализуют "чужими руками", то есть, в данном случае нашими и, при этом, как грамотные инвесторы, максимально стараются выкачать прибыль из совместных проектов. В связи с этим, перед экспертным сообществом встает вопрос – нужно ли это городу? В этом вопросе помог бы анализ "выгод и издержек", правда, его никто не проводил и вряд ли собирается", - заключил руководитель ЦСИ "Чёрный куб".

Метки: Веркеенко, Владивосток, Коломейцев, мэрия, опрос, японцы

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