В Китае распространили "фэйк" о вводе ограничений на крипто-торговлю

По словам представителей китайского центробанка, взломанным оказался электронный ящик филиала финансового регулятора – Народного банка Китая в городе Хэфэй. После этого злоумышленники произвели ложную рассылку, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Поддельный пресс-релиз ведомства представлял собой приглашение на пресс-конференцию. Он был распространен среди американских организаций и средств массовой информации. В пресс-релизе утверждалось, что Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) и Народный банк Китая (PBOC) собираются совместно внедрить новые меры для борьбы со "всеми аспектами и услугами торговли биткойнами в континентальном Китае и Гонконге".

В сообщении говорится, что представители PBOC и HKMA якобы объявят о нововведениях на совместном заседании в Пекине 14 февраля. Согласно тексту рассылки, заместитель председателя китайского центрального банка Пан Гуншэн подготовил проект нормативного акта об ограничении "всех виртуальных валютных услуг и деятельности", связанной с майнингом криптовалюты. При этом, ограничения якобы должны были коснуться как физических, так и юридических лиц.

Официальные печатные органы центробанков Китая и Гонконга уже отреагировали на ложные сообщения. В PBOC и HKMA сообщили, что никаких совместных мероприятий на 14 февраля не запланировано.

Ложные письма были отправлены с электронного ящика @pbc.gov.cn (официальное доменное имя Народного банка КНР, - прим. ред.). Владелец почтового ящика, чиновник, работающий в филиале китайского центрального банка в городе Хэфэй провинции Аньхой, сообщил о взломе своего электронного адреса, а также о своем непричастии к рассылке ложного сообщения.

Эксперты отмечают, что ложное приглашение могло быть разослано с целью получения выгоды от дальнейшего снижения курса криптовалюты на мировом рынке. Введение ограничительных мер традиционно снижало курс биткойна, и именно с этим связано его резкое падение в этом году. В прошлом году курс криптовалюты Ethereum снизился после распространения ложных слухов о смерти её основателя Виталика Бутерина. Напротив, цена биткойна резко подскочила после появления слухов о том, что услуги Amazon.com можно будет оплачивать этой криптовалютой онлайн.

"Цель злоумышленников состояла в том, чтобы, распространяя слухи и панику на рынке, попытаться манипулировать ценами на биткойн, – отмечает президент гонконгской ассоциации Bitcoin Леонард Уизе. – Наверняка имело место ставка на биткойн, а именно, на то, что криптовалюта просядет и дальше, и именно на это был сделан расчет. Я не уверен, что эти манипуляции всегда срабатывают, но паники на рынке они нагнали прилично", - заявил эксперт. Как сообщил г-н Уизе, этот прием эффективен особенно на незрелом рынке с очень низким барьером для входа.

Согласно информации агентства Bloomberg, 5 февраля цена на биткойн упала до 5 922 долл., затем курс самой дорогой криптовалюты вернулся к отметке в 7 076 долл. США. Как отмечают некоторые эксперты, это падение связано как раз с распространением ложного пресс-релиза китайского центробанка.