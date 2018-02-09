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Фоторепортажи

08 февраля 2018, 19:50
Глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал работу муниципального предприятия "ВПОПАТ-1"
Глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал работу муниципального предприятия "ВПОПАТ-1"
Глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал работу муниципального предприятия "ВПОПАТ-1"
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Глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал работу муниципального предприятия "ВПОПАТ-1"

Виталий Веркеенко дал поручение руководству предприятия разработать план по выходу из кризиса в недельный срок

Сегодня, 8 февраля, глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал работу муниципального автотранспортного предприятия "ВПОПАТ-1". Вместе с ним предприятие посетили заместитель главы администрации Сергей Шерстюк и начальник управления транспорта Денис Ящук.  О работе компании-перевозчика отчитался ее генеральный директор Владимир Здоровец, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Инспектирование "ВПОПАТ-1" стало не случайным. О том, что вопрос общественного транспорта во Владивостоке стоит достаточно остро, главе города говорили студенты во время встречи в ДВФУ 25 января. Тогда один из ребят спросил Виталия Веркеенко, когда решится ситуация с автобусным сообщением "город – остров Русский". Мэр пообещал с вопросом разобраться и сделать это в ближайшее время.

"Необходимо наладить базовые вещи, такие, как расписание автобусов, их необходимое количество, исправность техники. За последнее время половина муниципального автобусного парка по разным причинам вышла из строя. В основном из-за проблем с топливом, разбираюсь лично", – подчеркнул тогда глава Владивостока.

Сегодня глава города осмотрел цеха муниципального предприятия "ВПОПАТ-1", где ремонтируют автобусы, в том числе немецкие МАНы. Они были закуплены администрацией несколько лет назад. "Не понимаю, как можно умудриться сломать такие машины, ну ладно один-два, но 70 немецких автобусов?! – сказал Виталий Веркеенко. – Создается впечатление, что вы их не ремонтируете, а стараетесь деньги на ремонт отдать, вместо того, чтобы взять еще механиков и отремонтировать быстро. Всего три механика на весь "ВПОПАТ"! И то, я их здесь за работой не вижу. Город брал коммерческие кредиты, платит сумасшедшие проценты не для того, чтобы автобусы гнили в цехах, где масса арендаторов, посредников и субподрядчиков на тепличных условиях". 

После осмотра цехов глава города провел рабочее совещание. По итогам Виталий Веркеенко дал неделю руководству "ВПОПАТ-1" на подготовку эффективного и реалистичного плана выхода предприятия из кризиса. И сделать это без изменения тарифов.

Для справки: "Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта-1" ("ВПОПАТ-1") было создано в 1939 году и носило название Владивостокская пассажирская автотранспортная контора. Сегодня автобусы предприятия работают на 17 городских маршрутах. Среди них такие общественно значимые, как 98Д ("Луговая – Снеговая Падь – Центр – Луговая"), 15 ("Приморский океанариум – Кампус ДВФУ – Т/Ц "Изумруд" – 1-я Речка – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум") и другие.

Метки: автобусы, Веркеенко, ВПОПАТ-1

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