На побережье Японского моря продолжаются обильные снегопады

В сухопутных силах самообороны Японии сообщили, что подъезд к машинам расчистят только к концу дня. На данный момент 10-километровый участок дороги в префектуре Фукуи расчищает тяжелая спецтехника.

Мощный снег парализовал движение в японской префектуре во вторник утром. 6 февраля продолжить движение не смогли около 1500 автомобилей, они так и застряли на автомагистрали. К сегодняшнему дню в "снежном плену" остаются порядка 260 машин. На данный момент 17 человек сообщили об усталости в станцию скорой помощи, расположенную поблизости, но ни один из них не имеет проблем со здоровьем.

Сухопутные силы самообороны Японии приступили к уборке снега днем 6 февраля по просьбе префектурного правительства Фукуи в соответствии с законом о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Снегопад долгое время препятствовал работе Сухопутных сил самообороны Японии, в особенности, в части использования спецтехники. Поэтому операция по расчистке снега продвигалась медленно.

По данным пожарных служб, в связи с сильным снегопадом, по меньшей мере, 13 человек получили травмы в префектурах Фукуи, Тояма и Исикава. Среди них были те, кто упал с крыши, расчищая снег. Снег продолжает препятствовать работе транспорта в этих регионах, а на Западной японской железной дороге отменены 88 рейсов, включая скоростные экспрессы Thunderbird и Shirasagi. Также было отменено 42 авиарейса в аэропорт Комацу, расположенный в префектуре Исикава, и из него.