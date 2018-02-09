ВВС Китая впервые в мире установили электромагнитную пушку на военный корабль

В сети появились фотографии электромагнитной пушки (рельсотрона), установленной на военном корабле КНР. Эксперты говорят, что рельсотроны в один прекрасный день заменят традиционные виды оружия, применяющееся в войсках. Они обладают большей мощностью, скоростью выпускаемого заряда, его дальностью и точностью попадания, сообщает ЕНВ.

Военные эксперты говорят о том, что Китай тестирует технологию, которая, по мнению специалистов, может нанести удар с силой, достаточной чтобы уничтожить военный корабль и точностью, чтобы сбить спутник.

Фотографии электромагнитной пушки, установленной на военном корабле в городе Ухань провинции Хубэй, на прошлой неделе появились на китайских военных сайтах. Средства массовой информации Китая сообщали, что военно-морские силы Народной освободительной армии проводят испытания электромагнитного оружия.

Рельсотроны предназначены для стрельбы специальными мощными зарядами по целям с большой точностью и на сверхдальние расстояния. В течение многих лет это же оружие испытывают в США, и их американские прототипы стреляли снарядами на расстояние в 150 км со скоростью до 7800 км/час. Стоимость одного заряда составляет около 1 миллиона долларов США.

Тем не менее, китайцы раньше своих коллег из США установили электромагнитную пушку на корабль. Технология была разработана командой, возглавляемой контр-адмиралом военно-морского флота НОАК Ма Ваймином, который в июле сообщил государственному телеканалу CCTV, что его конечной целью является установка оружия на военное судно.

В понедельник СМИ Китая сообщили о том, что передовое оружие будет размещено на крупнейшем в мире ракетном эсминце типа 055. Впрочем, источники гонконгского издания South China Morning Post рассказали, что внутреннее устройство эсминца не было предназначено для размещения рельсотрона. Поэтому на опубликованных фотографиях электромагнитная пушка установлена на другом корабле – типа 072, который заранее переоборудовали под громоздкое электрическое оборудование оружия.

Военный эксперт и бывший военнослужащий Второго артиллерийского корпуса НОАК Сон Чжунпин заявил, что будущие поколения эсминцев могут быть оснащены электромагнитным оружием в нижней части корабля. Он добавил, что армия Китая, в конечном итоге, сможет полностью переоборудовать свои военные суда под рельсотроны. "Китай не жалел сил, чтобы догнать США по уровню развития электромагнитного оружия, превратить новую технологию в универсальную силовую систему для широкого использования в судовых вооружениях", - прокомментировал Сон Чжунпин.

Просочившиеся в сеть фотографии показывают, что Китай теперь не только догоняет США в области развития данных технологий, но и может превзойти Штаты в ближайшие пять-десять лет. Во многом это объясняется тем, что если США требуется много времени для утверждения военных бюджетов, то особенности политической системы Китая позволяют стране вкладывать большие средства в специальные проекты. Так, в прошлом месяце в Военно-морском институте США сообщили, что американские ВМС в 2016 году отказались от планов производства 2000 снарядов для рельсотронов. Военный аналитик из Пекина Чжоу Ченминь считает, что это произошло из-за низкой рентабельности инвестиций в дорогостоящие технологии. "США колеблются, потому что стоимость разработки нового оружия огромна, а его воздействие спорно", - сказал г-н Чжоу.

Сторонники системы утверждают, что рельсотроны могут поражать цели, находящиеся на расстоянии в несколько тысяч километров. В то же время, например, американские воздушные силы могут легко ударить по дальним целям, сбросив крылатые ракеты с бомбардировщиков "Стелс", что будет более выгодно, исходя из экономических соображений.

В связи с этим, решение Китая развивать электромагнитные военные технологии выглядит довольно спорным. Как отмечают некоторые китайские эксперты, Ма Ваймин является единственным экспертом в стране в этой области, и поэтому далеко не факт, что его расчеты верны. В то же время, у контр-адмирала ВВС имеется серьезная поддержка со стороны руководства страны, и именно поэтому КНР сегодня становится лидером в разработке электромагнитных пушек. Добавим, что в прошлом году глава Китая Си Цзиньпин наградил Ма Ваймина "Орденом 1 августа", высшей военной наградой страны.