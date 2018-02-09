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Общество

08 февраля 2018, 16:50
Оператор северокорейского парома ManGyongBong будет добиваться справедливости через суд

Оператор северокорейского парома ManGyongBong будет добиваться справедливости через суд

Владивостокская таможня обнаружила признаки нарушения судном резолюции ООН в части запрета поставок продовольствия на судах под флагом КНДР

Северокорейский паром ManGyongBon, который уже неделю безуспешно пытается пришвартоваться в порту Владивостока, не представила доказательства перевозки несанкционного груза, об этом рассказал представитель владивостокской таможни, сообщает ЕНВ со ссылкой на ИНТЕРФАКС.

"Если компания считает, что ее товар несанкционный, почему она аргументы не предоставляет? Единственный аргумент, который был представлен - поддельный сертификат", - сообщил исполняющий обязанности первого заместителя Владивостокской таможни Андрей Шаповал.

Он подчеркнул, что проблема с заходом судна в порт не связана с тем, что оно ходит под флагом КНДР.

Представитель таможни также добавил, что таможня не препятствует погрузке на судно продовольствия или заправку его топливом.

"Суть вопроса заключается в том, что за данным разрешением в таможенные органы в отношении данного судна никто не обращался. Поэтому говорить о том, что таможня запрещала погрузку продуктов или топлива абсолютно не корректно", - сказал он.

На борту, где находится более 30 членов экипажа, закончились продукты.

Таможенные органы разрешили доставить все необходимое на судно ManGyongBong из КНДР, экипаж которого в среду подал сигнал бедствия из- за отсутствия продуктов питания. Об этом сообщил Владимир Баранов. Он добавил, что судно в ближайшее время останется на рейде порта Владивостока. Решить спорные вопросы с таможней и администрацией порта оператор намерен через суд.

Напомним, 31 января судно ManGyongBong пришло из Раджина (КНДР) в Приморье с грузом корма для животных, но не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что у него на борту санкционный груз. По информации гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов, на судне находятся шесть контейнеров с китайским кормом для животных, который, по его словам, санкционным не является.

Метки: Mangyongbong, таможня

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