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В мире

08 февраля 2018, 16:10
Автомобиль SpaceX "несется" к поясу астероидов между Марсом и Юпитером

Автомобиль SpaceX "несется" к поясу астероидов между Марсом и Юпитером

Ранее предполагалось, что спортивный автомобиль Tesla, запущенный ракетой Falcon Heavy во вторник, завершит свою миссию на орбите Марса

Красный автомобиль Tesla Илона Маска с манекеном Стармэном (Starman) на борту вышел на новый курс. Теперь он "мчится" к поясу астероидов, расположенному между Марсом и Юпитером. Со своей предыдущей траектории автомобиль сошел в минувшую среду, сообщает ЕНВ.

Спустя несколько часов после запуска Falcon Heavy во вторник миллиардер и основатель частной космической компании SpaceX признал, что Starman вышел далеко за пределы намеченной цели. "Объект преодолел орбиту Марса и продолжил движение к поясу астероидов, - написал Маск в своём Твиттере. Таким образом, глава SpaceX подтвердил, что в своей последней миссии компания изменился конечный пункт. Первоначально электромобиль Tesla Roadster стоимостью в 100 тысяч долларов, выбранный ранее Маском для первого запуска Falcon Heavy, должен был достичь гелиоцентрической орбиты Марса. Суммарные затраты на запуск Falcon Heavy составили около полумиллиарда долларов.

Согласно своей новой траектории, первый в мире космический автомобиль должен оказаться в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Если аппарат там окажется, шансы его последующего столкновения с космическими телами будут очень высоки. Однако, некоторые эксперты говорят, что Tesla Roadster может быть выведена из строя еще до прибытия в пояс астероидов из-за распада от радиации. "Все органические вещества подвергаются деградации при взаимодействии с различными видами радиации", - отмечает профессор химии в Университете Индианы Уильям Кэрролл. – Автомобиль может буквально развалиться".

Между тем, руководители миссии SpaceX не подтвердили, было ли изменение курса случайным или целенаправленным. На пресс-конференции SpaceX, состоявшейся во вторник вечером, Илон Маск заявил, что миссии на дальние расстояния планируются в рамках возможностей ракеты Falcon Heavy. "Она может делать все, что вы пожелаете. Ракета может запускать объекты прямо на Плутон или за его пределы. Ей не нужно останавливаться, ждать гравитационной помощи или еще чего-то", - сказал Илон Маск.

Кроме того, основатель SpaceX рассказал, что данный проект компании ориентирован на возрождение космической гонки в мире. "Мы хотим инициировать новую космическую гонку, которая побудит другие компании и страны сказать: "Эй, если SpaceX, которая является коммерческой компанией, может это сделать, тогда почему бы нам это не подхватить?", - заявил Маск.

Метки: SpaceX, космос, Марс, Маск

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