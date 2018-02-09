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В мире

08 февраля 2018, 15:40
Власти КНДР исключили возможность переговоров с американской стороной во время проведения ОИ-2018

Власти КНДР исключили возможность переговоров с американской стороной во время проведения ОИ-2018

Олимпиада в Пхенчхане стартует уже завтра

Власти Северной Кореи исключили возможность переговоров с представителями Соединенных Штатов во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сегодня передали официальные СМИ КНДР, сообщает ЕНВ.

Центральное телеграфное агентство Кореи цитирует высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел КНДР: "Мы никогда не заявляли о возможности начала переговоров с Соединенными Штатами, и мы не планируем этим заниматься", - говорится в сообщении ЦТАК.

Пхеньян отправил национальную делегацию на Олимпиаду, церемония открытия которой состоится уже завтра В числе делегатов будет Ким Ён Нам – видный государственный и политический деятель КНДР, а также сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен. В то же время, церемонию открытия Олимпийских игр планирует посетить вице-президент США Майк Пенс.

Метки: Олимпиада, переговоры, Северная Корея

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