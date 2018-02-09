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Южная Корея

08 февраля 2018, 15:20
Аэропорт острова Чеджу возобновил работу после сильного снегопада

Аэропорт острова Чеджу возобновил работу после сильного снегопада

Аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов на два часа

Сегодня международный аэропорт Чеджу возобновил работу после временного приостановления рейсов. В общей сложности аэропорт не функционировал в течение двух часов. Об этом заявили местные власти, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

По данным Korea Airports Corp., аэропорт южного курортного острова Чеджу возобновил работу в 10 утра после проведения снегоуборочных работ. Аэропорт был закрыт сегодня ранним утром, работники все это время чистили снег на взлетно-посадочных полосах. Ранее метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о сильном снеге и низкой видимости в этом районе.

По словам властей острова, по состоянию на 8:45 по местному времени, в общей сложности 11 рейсов были отменены, еще 34 – задержаны из-за плохой погоды. В Korea Airports Corp. заявили, что дополнительные задержки и приостановления рейсов в дальнейшем могут происходить в результате существенного изменения погодных условий.

Метки: аэропорт, снег, Чэджу

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