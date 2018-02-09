Аэропорт острова Чеджу возобновил работу после сильного снегопада

Сегодня международный аэропорт Чеджу возобновил работу после временного приостановления рейсов. В общей сложности аэропорт не функционировал в течение двух часов. Об этом заявили местные власти, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

По данным Korea Airports Corp., аэропорт южного курортного острова Чеджу возобновил работу в 10 утра после проведения снегоуборочных работ. Аэропорт был закрыт сегодня ранним утром, работники все это время чистили снег на взлетно-посадочных полосах. Ранее метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о сильном снеге и низкой видимости в этом районе.

По словам властей острова, по состоянию на 8:45 по местному времени, в общей сложности 11 рейсов были отменены, еще 34 – задержаны из-за плохой погоды. В Korea Airports Corp. заявили, что дополнительные задержки и приостановления рейсов в дальнейшем могут происходить в результате существенного изменения погодных условий.