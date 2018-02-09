На Тайване ликвидируют последствия мощного землетрясения

Землетрясение в 6 баллов произошло на восточном побережье Тайваня. В результате стихии погибли два человека, еще более двухсот – пострадали. Об этом заявили в пресс-службе тайваньского правительства, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

По данным национального пожарного агентства, самый сильный удар пришелся на портовый город Хуалянь. В нем наиболее пострадал один из отелей и жилой квартал.

Телевизионные СМИ передают с места происшествия кадры дорог, усыпанных щебнем, трещин вдоль автомагистралей, а также поврежденных и накренившихся зданий. Кроме того, в результате землетрясения серьезно обрушилась больница города. Сотрудники островного МЧС спасают людей с верхних этажей зданий.

"Это самое большое землетрясение, которое я видел в Хуаляне за более чем 10 лет", - рассказал один из местных жителей в интервью агентству France-Presse. Он добавил, что его дом содрогнулся от толчка.

По словам очевидца событий, в отеле "Маршал" нижние этажи оказались "раздавленными" под тяжестью сместившихся верхних. "Нижние этажи оказались полностью снесены, и я увидел, что из отеля начали спасать людей. В спецоперации участвовал один бульдозер и около 50 спасателей", - сказал он. Представители пожарной службы Хуаляна сообщили, что всего 149 человек были эвакуированы из поврежденных зданий.

Учительница Эми Чен, которая в момент землетрясения была дома с мужем, рассказала Центральному информационному агентству острова: "Я никогда не испытывала такого большого землетрясения, как это. Книжные полки в моем доме попадали, а цветочные вазы упали и разбились". Она добавила, что боится возвращаться в комнату, и сидит в гостиной, расположенной рядом с входной дверью ее дома. "У меня есть бутылка воды, мой телефон и кошелек. Я надела верхнюю одежду. Я готова бежать, если понадобится", - отметила Эми Чен.

Спасатели со всего острова оказывают помощь пострадавшим. Президент Тайваня Цай Инвэнь написала на своей странице в Facebook, пообещав быструю ликвидацию последствий стихийных бедствий.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло примерно в 21 км к северо-востоку от Хуаляня. "После основного землетрясения произошло, по меньшей мере, 15 толчков", - сообщили в бюро погоды Тайваня.

Прошло около двух лет с тех пор, как землетрясение с такой же силой произошло в южном тайваньском городе Тайнане. В результате того инцидента погибло более 100 человек, большинство из которых в момент землетрясения находились в 16-этажном жилом комплексе "Вэйкуан". Это было единственное высотное здание в Тайнане, которое полностью разрушилось в результате землетрясения. Катастрофа произошла за два дня до наступления китайского Нового года.

Позже выяснилось, что обрушение здания в результате подземных толчков стало возможным из-за нарушений, допущенных при строительстве жилого комплекса. В бетоне строения были обнаружены металлические баки и пена, а также многочисленные трещины. Чуть позже за это посадили пятерых человек сроком на пять лет, в том числе, представителей компании подрядчика и двух архитекторов. Следствие доказало, что данная группа лиц сознательно исключила некоторые опорные элементы из конструкции строения.

Тайвань находится вблизи стыка двух тектонических плит, и здесь регулярно случаются землетрясения. Самое разрушительное за последние десятилетия из них произошло в сентябре 1999 года. Тогда толчки силой в 7,6 баллов привели к гибели около 2,4 тысяч человек.

Хуалянь является одним из самых популярных туристических центров на Тайване, так как он находится на живописной железнодорожной линии восточного побережья недалеко от известного ущелья Тароко.