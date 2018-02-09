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Китай

08 февраля 2018, 14:30
Два туриста, спасенных из отеля "Вэйкуан"

На Тайване ликвидируют последствия мощного землетрясения

В результате прошедших подземных толков магнитудой в 6 баллов, по меньшей мере, погибли два человека

Землетрясение в 6 баллов произошло на восточном побережье Тайваня. В результате стихии погибли два человека, еще более двухсот – пострадали. Об этом заявили в пресс-службе тайваньского правительства, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

По данным национального пожарного агентства, самый сильный удар пришелся на портовый город Хуалянь. В нем наиболее пострадал один из отелей и жилой квартал.

Телевизионные СМИ передают с места происшествия кадры дорог, усыпанных щебнем, трещин вдоль автомагистралей, а также поврежденных и накренившихся зданий. Кроме того, в результате землетрясения серьезно обрушилась больница города. Сотрудники островного МЧС спасают людей с верхних этажей зданий. 

"Это самое большое землетрясение, которое я видел в Хуаляне за более чем 10 лет", - рассказал один из местных жителей в интервью агентству France-Presse. Он добавил, что его дом содрогнулся от толчка.

По словам очевидца событий, в отеле "Маршал" нижние этажи оказались "раздавленными" под тяжестью сместившихся верхних. "Нижние этажи оказались полностью снесены, и я увидел, что из отеля начали спасать людей. В спецоперации участвовал один бульдозер и около 50 спасателей", - сказал он. Представители пожарной службы Хуаляна сообщили, что всего 149 человек были эвакуированы из поврежденных зданий.

Учительница Эми Чен, которая в момент землетрясения была дома с мужем, рассказала Центральному информационному агентству острова: "Я никогда не испытывала такого большого землетрясения, как это. Книжные полки в моем доме попадали, а цветочные вазы упали и разбились". Она добавила, что боится возвращаться в комнату, и сидит в гостиной, расположенной рядом с входной дверью ее дома. "У меня есть бутылка воды, мой телефон и кошелек. Я надела верхнюю одежду. Я готова бежать, если понадобится", - отметила Эми Чен.

Спасатели со всего острова оказывают помощь пострадавшим. Президент Тайваня Цай Инвэнь написала на своей странице в Facebook, пообещав быструю ликвидацию последствий стихийных бедствий.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло примерно в 21 км к северо-востоку от Хуаляня. "После основного землетрясения произошло, по меньшей мере, 15 толчков", - сообщили в бюро погоды Тайваня.

Прошло около двух лет с тех пор, как землетрясение с такой же силой произошло в южном тайваньском городе Тайнане. В результате того инцидента погибло более 100 человек, большинство из которых в момент землетрясения находились в 16-этажном жилом комплексе "Вэйкуан". Это было единственное высотное здание в Тайнане, которое полностью разрушилось в результате землетрясения. Катастрофа произошла за два дня до наступления китайского Нового года.

Позже выяснилось, что обрушение здания в результате подземных толчков стало возможным из-за нарушений, допущенных при строительстве жилого комплекса. В бетоне строения были обнаружены металлические баки и пена, а также многочисленные трещины. Чуть позже за это посадили пятерых человек сроком на пять лет, в том числе, представителей компании подрядчика и двух архитекторов. Следствие доказало, что данная группа лиц сознательно исключила некоторые опорные элементы из конструкции строения.

Тайвань находится вблизи стыка двух тектонических плит, и здесь регулярно случаются землетрясения. Самое разрушительное за последние десятилетия из них произошло в сентябре 1999 года. Тогда толчки силой в 7,6 баллов привели к гибели около 2,4 тысяч человек.

Хуалянь является одним из самых популярных туристических центров на Тайване, так как он находится на живописной железнодорожной линии восточного побережья недалеко от известного ущелья Тароко.

Метки: землетрясение, Тайвань

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