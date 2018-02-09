На строительство угольного терминала в Славянке региональные власти повлиять не смогут

Несмотря на не совсем удачный опыт строительства угольного терминала в городе Находке Приморского края, новый терминал может появиться и в поселке Славянка. Уже поступают жалобы в администрацию края, местные жители устраивают акции протеста и обращаются к президенту России с просьбой предотвратить строительство. Спецкорр ЕНВ поговорил с экспертами, чтобы выяснить, так ли опасна ситуация, как о ней говорят жители Славянки.

Напомним, в настоящее время на Дальнем Востоке работает более 18 угольных терминалов, и лишь три из них являются специализированными для перевалки угля, которые оборудованы необходимым комплексом мероприятий по снижению вредного воздействия угольной пыли. Таковыми являются АО "Дальтрансуголь" (Хабаровский край), АО "Восточный Порт" и АО "Торговый порт Посьет" (оба – Приморский край).

Еще один угольный терминал планирует построить компания "Тихоокеанский балкерный терминал" (Владивосток) в районе пос. Славянка Хасанского района в Приморье. Проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток, инвестиции составят более 10 млрд. рублей. Первый этап предполагается освоить с 2017 по 2021 годы. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. На полную мощность терминалы должны заработать к 2028 году. Основным инвестором является ОАО "Терминал Астафьева", который уже построил подобный угольный комплекс в Находке.

Как заявляют специалисты, спрос на отправку угля качества "премиум" в АТР через порты Дальнего Востока будет расти, как минимум, ближайшие пять-шесть лет.

Жители Славянки продолжают акции протеста против строительства угольного терминала, но, по заявлению самих бастующих, власть их не слышит. Несмотря на заявление инвестора, что данное строительство не угрожает экологии Хасанского района, приморцы продолжают опасаться, что ситуация, сложившаяся в Находке повторится. Депутат муниципального комитета Славянского городского поселения Ольга Гаврилюк отметила, что более 70 процентов жителей не согласны со строительством терминала и протесты продолжаться. "Мы готовы идти до конца", - сообщила она ЕНВ.

Анатолий Лебедев, председатель Совета ОО БРОК (Бюро региональных общественных кампаний) рассказал, что данной проблемой ученые занимаются давно, но ситуация никак не решается. "Дело в том, что на федеральные монополии, которые проектируют угольные порты при поддержке Москвы, губернатор повлиять не может. На них могут повлиять только переговоры или создание стратегической рабочей группы из представителей двух федеральных округов Дальнего Востока и Сибири. Понятно, что от денег никто не откажется, уголь – это колоссальные доходы. Поэтому необходимо выработать программу стратегической переориентации угольных регионов на новые виды деятельности, на легкую промышленность, например. То есть создать альтернативную занятость", - пояснил Лебедев.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков также пояснил, что власти вряд ли смогут помочь в этой ситуации. "Губернатор не считает, что есть повод чего-то бояться, он показывает активную деятельность. Например, он приезжал в Славянку, чтобы заявить возмущенным жителям, что рано бунтовать, так как проекта пока нет", - отметил эксперт.

По мнению ведущего политолога, директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, акции протеста и сбор подписей в Приморье против строительства угольных терминалов, а также против деятельности уже существующих "перевалок" угля говорит о том, что гражданское общество в регионе существует. "Будем надеяться, что органы прокуратуры и контролирующие органы разберутся в ситуации. Насколько мне известно, "Порт Восточный" и некоторые другие порты обещали к проведению четвертого Восточного экономического форума запустить новые технологии в своих открытых терминалах, которые по их заявлениям, сведут выброс пыли практически к нулю", - рассказал Юрий Коломейцев.

Биолог и член Общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае Татьяна Вшивкова считает, что объемы перевалки угля в Приморском крае следует уменьшить. "Я, например, согласна с добычей угля в регионе, но только для внутреннего пользования, в мелких масштабах. Это не причинит вреда экологии. То, что твориться сейчас – неприемлемо", - полагает эксперт.

Однако, Юрий Коломейцев напоминает, что от портовой деятельности и сферы логистики идут колоссальные отчисления в краевой бюджет, 70-80% которого – это социальные статьи расходов. "Подобный шаг нанесет существенный вред региональной экономике, что негативно скажется на реализации всей восточной экономической политики федерального руководства, осуществляемой властями в последние годы", - заключил Юрий Коломейцев.