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Экономика

08 февраля 2018, 13:30
Первая трансграничная ТОР появится в Приморье

Первая трансграничная ТОР появится в Приморье

Трансграничная ТОР может быть создана в районе Пограничный – Суйфэньхэ

Создание трансграничной территории опережающего развития в районе пунктов пропуска Пограничный-Суйфэньхэ обсудили сегодня сопредседатели межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного Совета КНР Ван Ян, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Инвестиционный потенциал трансграничной территории опережающего развития российские и китайские инвесторы оценивают в 1,5 млрд. долларов. ТОР объединит территорию в 413 га (233 га с российской стороны и 180 га с китайской) со свободным перемещением в ней людей, товаров, услуг. Здесь будет работать режим беспошлинной торговли, кроме того, российские и китайские резиденты этой зоны смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки обеих стран.

Для проработки всех вопросов, связанных с организаций новой ТОР, предполагается образовать в составе межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Харбин полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вместе с заместителем премьера Государственного Совета КНР Ван Яном дали старт Годам межрегионального сотрудничества России и Китая.

Метки: Китай, ТОР

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