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Общество

08 февраля 2018, 13:20
В аптеках будут проводить контрольные закупки

В аптеках будут проводить контрольные закупки

Росздравнадзор сможет проводить контрольные закупки в государственных и частных аптечных сетях

Соответствующий законопроект 7 февраля Госдума приняла в первом чтении. Представляя инициативу депутатам, замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что нововведения позволят сделать качественный шаг вперёд в борьбе с фальсификатами на фармрынке, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Росздравнадзор сможет оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарства и медицинские изделия", — сказал замминистра. Кроме того, по его словам, можно будет выявлять нарушения порядка розничной торговли лекарствами, увеличится контроль и за медицинскими организациями, в частности за соблюдением ими правил предоставления медицинских услуг в поликлиниках и больницах.

По словам Дмитрия Костенникова, доля фальсификата на рынке лекарств, в целом, не так велика: "Четыре процента — это недоброкачественные средства, инструкции, напечатанные с нарушениями, а сам фальсификат составляет 0,01% при выборочной проверке. 250 миллионов рублей было заплачено штрафов в 2017 году, в суд направилось порядка 1,5 тысяч материалов".

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ко второму чтению прописать в документе полномочия для Роспотребнадзора и использовать практику, которая используется во внеплановых проверках — то есть изъятие товара. "Это нужно для того, чтобы контрольные органы могли реально оперативно влиять на ситуацию", — сказала парламентарий.

Метки: аптеки, проверки, Росздравнадзор, Яровая

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