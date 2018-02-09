В Приморье появится аквакультурный кластер

Около миллиарда рублей вложит новый резидент Свободного порта Владивосток в развитие марикультуры. Завод по выращиванию и обработке гребешка, трепанга, мидий и морской капусты будет построен во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу КРДВ.

Соглашение об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписало с ООО "ВенЛян-Аквакультура". Предусмотренная сумма вложений в проект составит около 9,5 млрд. рублей. Строительство завода должно завершиться к концу 2021 года, на действующем производстве будет создано более 1000 новых рабочих мест. Специально для работников предприятие будет построено общежитие и столовая.

В ходе реализации проекта предусмотрено строительство административного здания, производственного и складского комплексов, цеха по выращиванию трепанга инфраструктура завода будет включать очистные сооружения, собственную котельную и генератор.

"В первую очередь продукция приморского аквакультурного кластера пойдет на российский внутренний рынок морепродуктов. Наш проект несет большую социально-экономическую значимость для Приморского края и Дальневосточного региона в целом. Мы рассчитываем создать большое количество рабочих мест и сможем обеспечить существующие потребности рынка, – заявляет генеральный директор ООО "ВенЛян-Аквакультура" Дмитрий Минтюк. – Планируется, что объем обработки всех видов морепродуктов составит 40 тысяч тонн в год".

Проект предусматривает использование современного и эффективного технологичного оборудования и установку систем контроля безопасности на объекте.

На днях Минвостокразвития России внесло в Правительство Российской Федерации законопроект, согласно которому в состав территорий опережающего развития могут быть включены поверхностные водные объекты. "ТОР, ее часть, может быть расположена в акватории. Новелла позволит реализовывать проекты по осуществлению рыбоводной деятельности и развитию марикультуры. Резиденты получат возможность осуществлять на ТОР любую не запрещенную законом деятельность. Перечень разрешенных видов деятельности определяется соответствующим постановлением Правительства России о создании ТОР", – прокомментировал данную инициативу статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Напомним, сегодня на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" действуют 454 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 378,5 млрд рублей и перспективой создать более 37,5 тысячи новых рабочих мест.