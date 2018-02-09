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Общество

08 февраля 2018, 11:20
Госавтоинспекция Приморья усилит контроль за неправильную парковку

Госавтоинспекция Приморья усилит контроль за неправильной парковкой

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусматривает штраф в размере 500 рублей

На сегодняшний день значительные проблемы с движением, особенно в центральной части г.Владивостока и ряде основных магистралей, связаны с повсеместным нарушением водителями правил остановки и стоянки транспортных средств, одним из распространенных  является размещения транспортных средств не параллельно проезжей части, а так называемой "ёлочкой". Данный способ парковки значительно сужает ширину проезжей части, чем препятствует нормальному движению автотранспорта, особенно в часы пиковых нагрузок, сообщает ЕНВ. 

В целях увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Владивостока, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения Центрами автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю и городу Владивостоку проводится работа по автоматической фиксации административных правонарушений.

Сотрудники ГИБДД напоминают, в соответствии с п. 12.2 ПДД РФ ставить транспортное средство разрешается только в один ряд параллельно краю проезжей части. Иные способы постановки транспортного средства определяются соответствующими знаками и линиями дорожной разметки.

В местах, где не установлено соответствующих разрешающих знаков (знак 6.4 "парковка" с одной из табличек 8.6.4 – 8.6.9 "способ постановки на стоянку" и линиями дорожной разметки) остановка или стоянка транспортного средства "ёлочкой" является нарушением п. 12.2 Правил дорожного движения Российской Федерации и предусматривает меры административной ответственности по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) в виде штрафа в размере 500 рублей.

В целях профилактики данного вида нарушений парковки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями администрации г. Владивостока разработаны дополнительные маршруты патрулирования с использованием приборов "Паркон".

В связи с чем, Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения и возможных мерах административной ответственности за их нарушение.

Метки: ГИБДД, елочка, парковка

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