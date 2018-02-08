Все, что известно о пропаже судна "Восток"

В Японском море 25 января 2018 года, недалеко от порта Посьет, сработал аварийный сигнал на рыболовном судне "Восток", после чего оно перестало выходить на связь, сообщает ЕНВ.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На судне находились 20 человек – жители разных российских регионов.

После пропажи судна была развёрнута большая спасательная операция, в которой задействованы средства МЧС России. Поиски прекращались и возобновлялись несколько раз. Из-за того, что работоспособность спасательных судов не сильно велика, было принято решение приобщить службы авиации. В течение нескольких дней осуществлялись поиски воздушным судном МЧС России – самолётом Бе-200, спасательного центра МЧС России.

На протяжении недели самолет осуществлял поиски, но никакой информации о местонахождении получено не было. Официальным следствием было выдвинуто три версии пропажи судна: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия.

Как бы то ни было, рабочей причиной крушения "Востока" было названо обледенение корпуса. В пользу этой версии говорит то, что в момент инцидента вблизи места происшествия находились несколько судов, корпуса которых также подверглись обледенению. Однако, их экипажи сработали, по всей видимости, более оперативно, расчистив лёд и уйдя в безопасные места.

Сейчас, спустя две недели исчезновения судна, признать его экипаж без вести пропавшим нельзя, на это требуется решение суда. При этом, семьям моряков выплатят по 1 млн. рублей власти Сахалинской области. Также правительством было дано поручение проконтролировать процесс выплат компенсаций от судовладельцев и фонда социального страхования.

На данный момент поисковые работы приостановлены. Специалисты считают, что поиски судна бессмысленны, так как никаких признаков на жизнь судно не подаёт.