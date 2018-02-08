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В мире

07 февраля 2018, 20:40
Восемь городов мира значатся в списке претендентов на получение Зимней олимпиады-2026

Восемь городов мира значатся в списке претендентов на получение Зимней олимпиады-2026

Среди них три американских города, австрийский Грац, швейцарский Сьон, японский Саппоро, канадский Калгари и столица Швеции Стокгольм

Как рассказал исполнительный директор Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм Кристоф Дуби, в первый день сессии МОК, стартовавшей перед Играми в Пхёнчхане, Саппоро, Калгари, Стокгольм и швейцарский Сьон первыми подали заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Далее заявки поступили от американских городов Денвер, Рено-Тахо и Солт-Лейк-Сити, а также от австрийского города Граца, сообщает ЕНВ.

Кристоф Дуби добавил, что претенденты до конца марта должны окончательно определить, будут ли они бороться за право проведения Олимпиады 2026 года. По словам чиновника МОК, олимпийский комитет поддержит заявки от любых городов. При этом, прием заявок от желающих стран и городов будет продолжаться еще более месяца.

Если столицей олимпиады года станет Саппоро, то ОИ-2026 станет третьей зимней олимпиадой подряд, проводимой в Азии, после пхёнчханской в этом году и пекинской – в 2022-м. В столице северного острова японского архипелага Хоккайдо ранее уже проходили зимние Олимпийские игры – в 1972 году.

Комментируя вспышку норовирусной инфекции в преддверии проведения Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, представитель МОК заявил, что организация делает все возможное, чтобы предотвратить ее распространение. "Введены очень жесткие меры, в том числе, относительно оборота продуктов питания на олимпийских объектах, эти стандарты должны соблюдаться. Мы не знаем точно, что является источником заболевания, однако, чтобы предотвратить распространение вируса необходимо соблюсти все общепринятые стандарты", - подчеркнул Кристоф Дуби.

Метки: МОК, Олимпиада

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