Банк России: В ДФО сократилось количество выявленных поддельных банкнот

Количество выявленных в ДФО поддельных банкнот Банка России в 2017 году снизилось более чем на треть. Всего на территории региона за прошедший год было обнаружено 719 подделок, что на 35%, или 381 банкноту, меньше показателя 2016 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.

Более 75% всех выявленных фальшивок пришлось на банкноты номиналом 5000 рублей, при этом по сравнению с 2016 годом их число сократилось более чем на 40% – с 931 до 549 штук. Пятую часть от общего объема выявленных в 2017 году составили поддельные денежные знаки номиналом 1000 рублей (143 штук). Лишь одна из выявленных фальшивых банкнот имела номинал 10 рублей.

Также сократилось количество случаев выявления фальшивых денежных знаков иностранных государств: на 20%, с 103 до 83 штук. Подавляющее большинство пришлось на доллары США (73 штуки). Были также обнаружены поддельные китайские юани (9 штук), и одна подделка японской иены.

"Дальневосточный регион в прошлом году поддержал общероссийский тренд по сокращению количества выявляемых фальшивок. Однако мы рекомендуем жителям ДФО не терять бдительности и всегда проверять подлинность полученных банкнот как минимум по трем признакам", – пояснил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.