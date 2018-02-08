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Общество

07 февраля 2018, 19:00
Новый циклон определит погоду на выходные в Приморье

Новый циклон определит погоду на выходные в Приморье

Местами пройдет снег, а на юге возможны оттепели

В выходные дни погодные условия в регионе будет определять новый циклон. В ночь на субботу, 10 февраля, атмосферные фронты этого циклона подойдут к западным границам края, сообщает "ЕНВ" со ссылкой на Примгидромет.

Местами начнется небольшой снег. Температурный фон ожидается в пределах −12…−20 °C, в горных районах до −27 °C, на побережье −5…−11 °C.

Днем атмосферные фронты будут перемещаться над территорией Приморья, снег распространится на большую часть края. День ожидается умеренно прохладным, −1…−12 °C, на юге местами возможны оттепели до +2 °C.

В воскресенье, 11 февраля, циклонический вихрь, углубляясь, переместится на север акватории Японского моря. Местами в крае сохранятся осадки.

За фронтами на Приморье вторгнется холодный воздух, в отдельных районах усилится ветер. Ночь под покровом облаков ожидается относительно теплой, минимальная температура воздуха повысится на 3–7 градусов. Воскресенье будет холоднее субботы на 2–5 градусов.

Во Владивостоке в субботу с вероятностью 50–60 % возможен слабый снег. Температура ночью составит −5…−8 °C, днём −3…−5 °C. В воскресенье вероятность осадков небольшая, но холодно и ветрено. Температурный фон понизится на 5–8 градусов.

Метки: погода, примгидромет

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