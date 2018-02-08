Бюджет-2017 в Приморье перевыполнен по доходам

План по собственным налоговым и неналоговым доходам в бюджет Приморского края по итогам 2017 года выполнен на 107,7%, сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева. При запланированном дефиците в 3,93 млрд рублей, финплан был исполнен с фактическим профицитом в 4,44 миллиарда, сообщают ЕНВ.

План по собственным доходам перевыполнен более, чем на 5 млрд руб. В муниципалитетах темп роста доходов был чуть меньше, чем в регионе, однако поступления в консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) Приморского края составили 106% от плана.

Татьяна Казанцева отметила рост поступлений от налога на прибыль организаций. В конце 2016 г. норматив отчислений данного налога в бюджет регионов был снижен на 1%, но, вместо ожидаемого падения на 0,9 миллиарда рублей край получил дополнительно более 1 миллиарда рублей по налогу на прибыль.

Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в общей сумме доходов Приморского края в 2017 году составила 15%, или 24 миллиарда рублей.

Как сообщил ЕНВ председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, "в прошлом году было несколько ужесточено администрирование, политика по сбору налогов. Однако, я бы не переоценивал роль властей в перевыполнении плана бюджетных доходов. Улучшаются экономические показатели предприятий, бизнес понемногу оживает. Если освободить экономику от государственной опеки, мы увидим еще лучшие результаты".