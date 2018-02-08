Во Владивостоке французские журналисты провели рейд с полицейскими

Журналисты французского телеканала "Metropole Television М6" посетили Свободный порт Владивосток, чтобы подготовить сюжет о работе сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в портовом городе, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Канал не имеет узкой тематической направленности и рассчитан на широкую аудиторию. Так, режиссер телеканала Жером Дион и оператор телеканала Моми Шарль Поль Фредерик провели ночную смену с сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции УМВД России по городу Владивостоку.

Полицейские рассказали гостям об особенностях своей работы, а также провели профилактические рейды по контролю над соблюдением миграционного законодательства, пресечению фактов незаконного оборота наркотиков, выявлению и пресечению административных правонарушений.

Во время рейдов сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нарушителя Правил дорожного движения, выявили и изъяли синтетические наркотики у жителя Владивостока, а также обнаружили находящегося в розыске гражданина.

Отметим, что гостям из Франции очень понравилось работать в составе мобильного патруля патрульно-постовой службы. И, несмотря на то, что Приморье накрыл циклон, сопровождавшийся штормовым ветром и снегопадом, журналисты мужественно перенесли все тяготы службы. Документальный фильм о работе сотрудников полиции выйдет в популярной программе "Эксклюзивный репортаж". Французские телезрители увидят, как сотрудники полиции круглосуточно несут службу по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, принимают участие в раскрытии преступлений и задержании преступников.