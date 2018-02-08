В свободном порту Владивосток стартовали новые производства

Три новых проекта запустили резиденты свободного порта Владивосток в течение первого месяца 2018 года. Общая сумма инвестиций в введенные предприятия составляет 94 млн рублей, при этом создано около 70 рабочих мест, сообщает ЕНВ.

Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, "тревожными кнопками" начала оснащать автомобили жителей Приморского края компания "Владтрек". Появление нового предприятия, которое реализует проект по оборудованию автомобилей модулями "ЭРА-ГЛОНАСС", позволило удовлетворить спрос автовладельцев и повысить уровень автодорожной безопасности. В феврале 2018 года ООО "Владтрек" также планирует запустить испытательную лабораторию по диагностике конструкции транспортного средства и приступить к оказанию услуг по оценке безопасности автомобилей.

К реализации инвестиционного проекта в сфере разведки и добычи каменного угля, который на 40% дешевле знаменитого Кузбасского, но не уступает ему по качественным характеристикам, приступило ООО "Разрез Полтавский". Резидент СПВ, получив лицензию на ведение деятельности на участке Константиновский в Октябрьском районе Приморского края, ведет добычу обогащенного угля открытым способом, с учетом современных технологий. Планы компании на 2018 год – 150 тысяч тонн с последующим увеличением объемов добычи до 200 тысяч тонн ежегодно.

По словам представителя ООО "Разрез Полтавский" Дмитрия Грицай, большой интерес к более дешевому, но качественному приморскому углю проявляют соседи из Китая и, конечно, местные потребители: "Отопительный сезон на Дальнем Востоке довольно продолжительный, и уголь востребован как крупными компаниями, так и индивидуальными покупателями. В числе новых заказчиков – представители Камчатского края".

Стоит отметить, что перевозка угля ведется при помощи продукции еще одного резидента СПВ – грузовиками "FAW" ("First Automotive Works"), которые выпускает с конца 2017 года в городе Артеме ООО "Производственная компания "Юбо-Сумотори".

Обезвреживать промышленные отходы на инновационном оборудовании, не имеющем аналогов в Приморском крае, начал резидент свободного порта Владивосток – компания "ЭкоТехПрим".

Главными потребителями услуг по сбору, транспортировке и утилизации отходов III-IV классов опасности являются приморские нефтебазы, порты и топливно-энергетические компании региона. Инновационная термодеструкционная установка для уничтожения нефтешламов и отходов очистки емкостей и резервуаров сжигает нефтяные отходы при температуре до 900 градусов, почти не оставляя пепла. Современная система фильтрации выходящих газов включает пылеуловители и мокрую очистку, задерживающую тяжелые металлы и другие вредные примеси.

"На территории свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства", – говорит генеральный директор АО "КРДВ" Денис Тихонов.