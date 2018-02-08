Приморские чиновники обсудили развитие институтов поддержки малого и среднего бизнеса

Информацию об исполнении в 2017 году подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" и планах по ее реализации в текущем году заслушали депутаты на заседании комитета по экономической политике и собственности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщила директор краевого департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая, исполнение подпрограммы в 2017 году составило 90,8%, а ее финансирование превысило 149 млн рублей. Из них почти 87 млн рублей были выделены из федерального бюджета и 62,5 млн – из краевого. Кроме того, 37 млн рублей направлены на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса из местных бюджетов.

Всего различными мерами государственной поддержки в крае смогли воспользоваться 939 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Причем поддержка деловой активности велась по нескольким направлениям: в подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий, направленных как на прямую финансовую поддержку предпринимателей, так и на развитие региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

В числе таких институтов, способствующих улучшению делового климата в Приморье, – Центр развития экспорта и Центр поддержки предпринимательства. Они ориентированы на оказание информационно-консультационных и образовательных услуг начинающим и действующим предпринимателям, а также на продвижение продукции приморских производителей на международные рынки и укрепление деловых взаимоотношений с зарубежными партнерами. Благодаря содействию этих организаций субъектами МСП в прошлом году было создано 57 новых рабочих мест и заключено 50 экспортных контрактов общим объемом 48 млн долларов США.

Кроме того, с целью повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов в Приморье для предпринимателей работает Гарантийный фонд, который по итогам 2017 года вошел в пятерку лучших по стране. В прошлом году по обязательствам представителей МСП он выдал 181 поручительство на общую сумму 1,1 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь более 2,3 млрд рублей кредитных средств.

В рамках прямой финансовой поддержки в 2017 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили из краевого бюджета почти 17 млн рублей в качестве субсидий на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей. Еще более 60 млн рублей составила общая сумма субсидий по муниципальным программам развития МСП, реализация которых софинансировалась из местных, краевого и федерального бюджетов. Эти средства были выделены представителям малого и среднего бизнеса на начало предпринимательской деятельности, возмещение процентов по кредитам, приобретение оборудования. Всего же субсидированием смогли воспользоваться 116 предпринимателей.

Однако в нынешнем году прямая финансовая поддержка субъектов МСП из федерального бюджета не предусмотрена. "По решению Минэкономразвития она будет продолжена только в монопрофильных муниципальных образованиях, основной же упор будет сделан на поддержку институтов развития предпринимательства, комплексное оказание услуг малому и среднему бизнесу, доступность кредитных ресурсов. Так, с 2018 года начинается реализация совместной программы Минэкономразвития и Корпорации МСП, в рамках которой конечная ставка для субъектов МСП при получении кредита на определенные виды деятельности составит 6,5%", - пояснила Анна Терлецкая.

Нивелировать последствия снижения объема прямой финансовой поддержки из федерального бюджета способен региональный микрофинансовый центр, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. Его нужно создать в крае для увеличения возвратной поддержки предпринимателей, которая поможет им расширить или модернизировать производство.

Кстати, этот проект, по словам Анны Терлецкой, уже прорабатывается возглавляемым ею департаментом. Кроме того, она озвучила и другие шаги, которые необходимо будет сделать в 2018 году, чтобы перейти на сервисную модель оказания поддержки малого и среднего бизнеса. Это планы по объединению под одной крышей всех институтов развития предпринимательства, которые сегодня разбросаны по разным районам Владивостока, созданию единого центра оказания услуг с полным комплексом консультационных и образовательных мероприятий, определению перечня дополнительных услуг, облегчающих начинающему предпринимателю вхождение в бизнес.

"Показатели подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства в нашем крае выполняются, однако, на мой взгляд, отдельные ее разделы нуждаются в пересмотре, - подвел итог обсуждению вопроса депутат Евгений Костюков. – Я согласен с тем, что нужно уходить от прямого финансирования бизнеса и вместо этого развивать институты поддержки – проводить обучающие семинары, заниматься микрокредитованием начинающих предпринимателей, снижать для них процентную ставку. Уверен, что безвозмездная поддержка не приводит к хорошим результатам, поскольку получивший ее человек не выкладывается по полной, не испытывает той меры ответственности, как если бы вложился в свое дело сам".