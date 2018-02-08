Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

07 февраля 2018, 16:50
Приморские чиновники обсудили развитие институтов поддержки малого и среднего бизнеса

Приморские чиновники обсудили развитие институтов поддержки малого и среднего бизнеса

Всего различными мерами государственной поддержки в крае смогли воспользоваться 939 субъектов МСП

Информацию об исполнении в 2017 году подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" и планах по ее реализации в текущем году заслушали депутаты на заседании комитета по экономической политике и собственности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщила директор краевого департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая, исполнение подпрограммы в 2017 году составило 90,8%, а ее финансирование превысило 149 млн рублей. Из них почти 87 млн рублей были выделены из федерального бюджета и 62,5 млн – из краевого. Кроме того, 37 млн рублей направлены на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса из местных бюджетов.

Всего различными мерами государственной поддержки в крае смогли воспользоваться 939 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Причем поддержка деловой активности велась по нескольким направлениям: в подпрограмме предусмотрен комплекс мероприятий, направленных как на прямую финансовую поддержку предпринимателей, так и на развитие региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

В числе таких институтов, способствующих улучшению делового климата в Приморье, – Центр развития экспорта и Центр поддержки предпринимательства. Они ориентированы на оказание информационно-консультационных и образовательных услуг начинающим и действующим предпринимателям, а также на продвижение продукции приморских производителей на международные рынки и укрепление деловых взаимоотношений с зарубежными партнерами. Благодаря содействию этих организаций субъектами МСП в прошлом году было создано 57 новых рабочих мест и заключено 50 экспортных контрактов общим объемом 48 млн долларов США.

Кроме того, с целью повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов в Приморье для предпринимателей работает Гарантийный фонд, который по итогам 2017 года вошел в пятерку лучших по стране. В прошлом году по обязательствам представителей МСП он выдал 181 поручительство на общую сумму 1,1 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь более 2,3 млрд рублей кредитных средств.

В рамках прямой финансовой поддержки в 2017 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили из краевого бюджета почти 17 млн рублей в качестве субсидий на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей. Еще более 60 млн рублей составила общая сумма субсидий по муниципальным программам развития МСП, реализация которых софинансировалась из местных, краевого и федерального бюджетов. Эти средства были выделены представителям малого и среднего бизнеса на начало предпринимательской деятельности, возмещение процентов по кредитам, приобретение оборудования. Всего же субсидированием смогли воспользоваться 116 предпринимателей.

Однако в нынешнем году прямая финансовая поддержка субъектов МСП из федерального бюджета не предусмотрена. "По решению Минэкономразвития она будет продолжена только в монопрофильных муниципальных образованиях, основной же упор будет сделан на поддержку институтов развития предпринимательства, комплексное оказание услуг малому и среднему бизнесу, доступность кредитных ресурсов. Так, с 2018 года начинается реализация совместной программы Минэкономразвития и Корпорации МСП, в рамках которой конечная ставка для субъектов МСП при получении кредита на определенные виды деятельности составит 6,5%", - пояснила Анна Терлецкая.

Нивелировать последствия снижения объема прямой финансовой поддержки из федерального бюджета способен региональный микрофинансовый центр, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. Его нужно создать в крае для увеличения возвратной поддержки предпринимателей, которая поможет им расширить или модернизировать производство.

Кстати, этот проект, по словам Анны Терлецкой, уже прорабатывается возглавляемым ею департаментом. Кроме того, она озвучила и другие шаги, которые необходимо будет сделать в 2018 году, чтобы перейти на сервисную модель оказания поддержки малого и среднего бизнеса. Это планы по объединению под одной крышей всех институтов развития предпринимательства, которые сегодня разбросаны по разным районам Владивостока, созданию единого центра оказания услуг с полным комплексом консультационных и образовательных мероприятий, определению перечня дополнительных услуг, облегчающих начинающему предпринимателю вхождение в бизнес.

"Показатели подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства в нашем крае выполняются, однако, на мой взгляд, отдельные ее разделы нуждаются в пересмотре, - подвел итог обсуждению вопроса депутат Евгений Костюков. – Я согласен с тем, что нужно уходить от прямого финансирования бизнеса и вместо этого развивать институты поддержки – проводить обучающие семинары, заниматься микрокредитованием начинающих предпринимателей, снижать для них процентную ставку. Уверен, что безвозмездная поддержка не приводит к хорошим результатам, поскольку получивший ее человек не выкладывается по полной, не испытывает той меры ответственности, как если бы вложился в свое дело сам".

Метки: ЗСПК, МСП

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Бюджет-2017 в Приморье перевыполнен по доходамБюджет-2017 в Приморье перевыполнен по доходам
вчера, 16:40
Поступления в краевую казну составили 107,7% от запланированных
Проект о дальневосточном гектаре в Москве поддержки не нашелПроект о дальневосточном гектаре в Москве поддержки не нашел
06 февраля 2018, 21:00
Депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко рассказал о том, как прошло заседание комитета
Светлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодексСветлана Горячева и Александр Ролик обсудили поправки в Лесной кодекс
05 февраля 2018, 17:40
В Законодательном Собрании прошла встреча председателя краевого парламента Александра Ролика с членом Совета Федерации от Приморья Светланой Горячевой

Последние новости

Восемь городов мира значатся в списке претендентов на получение Зимней олимпиады-2026Восемь городов мира значатся в списке претендентов на получение Зимней олимпиады-2026
вчера, 20:40
Среди них три американских города, австрийский Грац, швейцарский Сьон, японский Саппоро, канадский Калгари и столица Швеции Стокгольм
Банк России: В ДФО сократилось количество выявленных поддельных банкнотБанк России: В ДФО сократилось количество выявленных поддельных банкнот
вчера, 19:20
За 2017 год было обнаружено 719 подделок
Новый циклон определит погоду на выходные в ПриморьеНовый циклон определит погоду на выходные в Приморье
вчера, 19:00
Местами пройдет снег, а на юге возможны оттепели

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1
06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+